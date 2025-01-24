Putin'den Trump mesajı: Bir araya gelmemiz gerekiyor

Putin, gündemdeki çeşitli konulara ilişkin Rus devlet kanalı Rossiya-24'e açıklamalarda bulundu.

"Eğer 2020'de Trump'ın elinden zafer çalınmasaydı, Ukrayna’da 2022'de başlayan kriz olmayabilirdi"

ABD yönetimiyle diyalogdan hiçbir zaman vazgeçmediklerini dile getiren Putin, "Eski yönetim temasları reddetti ve bu bizim suçumuz değil. Mevcut ABD Başkanı ile her zaman iş odaklı ve aynı zamanda pragmatik güvene dayalı ilişkilerimiz olduğunu söyleyebilirim. Eğer 2020'de Trump'ın elinden zafer çalınmasaydı, Ukrayna’da 2022'de başlayan kriz olmayabilirdi ve bu konuda onunla hemfikirim." diye konuştu.

Trump'ın eskiden Rusya'ya yönelik yaptırım uyguladığına dikkati çeken Putin, eski Başkan Joe Biden'ın da yaptırım uygulama yolunu izlediğini söyledi.

Eski ABD yönetiminin Rusya için dolar kullanımını yasakladığını kaydeden Putin, bu kararla kendi kendilerine zarar verdiklerini belirtti.

Putin, Trump'ın Rusya ile yeniden çalışmaya hazır olduğu yönünde açıklamalar yaptığına dikkati çekerek, "Biz her zaman buna açığız. Bugünün gerçeklerine dayanarak, hem ABD'yi hem de Rusya'yı ilgilendiren tüm alanlarda sakince konuşmak için bir araya gelmek iyi olurdu. Ancak, tekrar ediyorum, bu öncelikle elbette mevcut Amerikan yönetiminin kararlarına ve seçimlerine bağlı." ifadesini kullandı.

Ukrayna ile müzakerelere de açık olduklarını ancak bunda bazı konuların dikkate alınması gerektiğini vurgulayan Putin, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Rusya ile müzakere etmeyi yasakladığını anımsattı.

Rusya ve ABD'nin dünyanın en büyük enerji üreticileri ve tüketicileri olduğuna işaret eden Putin, "Bu, hem bizim hem de ABD ekonomisi için çok yüksek veya çok düşük enerji fiyatlarının kötü olduğu anlamına gelir. (ABD ile) Bu konuda konuşacak çok şeyimiz var." dedi.