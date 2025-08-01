Putin'den Trump'a yanıt: Hayal kırıklıkarı abartılmış beklentilerinden meydana gelir

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukaşenko ile Rusya'nın St. Petersburg şehrinde bir araya geldi. Rus lider, ABD Başkanı Donald Trump'ın son açıklamalarına ve Rusya-Ukrayna Savaşı ve ilişkin açıklamalar yaptı. Trump'ın Rusya'nın Ukrayna'ya gerçekleştirdiği son saldırılarına yönelik "saçmalık" ve "berbat bir durum" ifadeleri için "Hayal kırıklıkları, kişilerin abartılı beklentilerinden meydana gelir. Bu bilindik bir kuraldır" ifadelerine yorum yapan Putin, ardından İstanbul'da düzenlen barış müzakerelerine değindi.

"Sürecin devamına ilişkin olumlu beklentilerimiz var"

Putin, "Bu görüşmeler özellikle barış arzusuyla gerçekleştirildiği zaman gerçekten önemlidirler. Bu bilindik bir ifadedir. Ancak konuya barışçıl yaklaşmamız için kapsamlı görüşmelere ihtiyacımız var. Bunu halka açık ulu orta bir yerde değil, sessiz ve sakin bir müzakere süreci kapsamında gerçekleştirmeliydik. Genel itibariyle Ukrayna tarafının tepkisi olumluydu. Müzakereleri kameralar olmadan gerçekleştirmeye hazır, politik gürültü kirliliğinden uzak, sakin ve anlaşmaya varmaya hazır bir tavırla masaya oturduk. Müzakerelerden herhangi bir sonuç alamasak da ilk izlenimimize göre Ukrayna'nın tepkilerinin olumlu olduğunu hatırlatmak isterim. Sürecin devamına ilişkin olumlu beklentilerimiz var" dedi.

"Odağımız, krizin çıkmasındaki ana etkenleri ortadan kaldırmak"

Rusya'nın geçen yıl duyurduğu ateşkes şartlarının hala geçerli olup olmadığına ilişkin Putin, "Evet, şartlarda bir değişim gerçekleştirilmedi. Hatta bunlar şart bile değil, Rusya'nın hedefleridir. Bize Rusya'nın hedeflerinin belli olmadığını söylüyorlardı. Biz de Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın liderliği ile birlikte çalışarak bu maddeleri geliştirdik. Her şey açık. Odağımız, bu krizin çıkmasına neden olan ana etkenleri ortadan kaldırmak" diye konuştu.

"Uzun süreli, güvenilir, sağlam zeminlere sahip bir barışa ihtiyacımız var"

Rus Devlet Başkanı, "Ukrayna'daki insani sorunlar, hatta daha geniş bir çerçevede Ukrayna'daki güvenlik sorunları, bölgedeki Rus dili, Rusça konuşan insanların özgürlüğü ve Ortodoks Kilisesi'nin gelişimi için uygun şartların sağlanmasına yöneliktir. Bu başlıkları da kapsayan uzun süreli, güvenilir bir barışa ihtiyacımız var. Rusya ve Ukrayna'yı memnun edecek, iki ülkenin güvenliğini güvence altına alacak, sağlam zeminlere sahip bir barış gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Ukrayna'ya karşı ivme kazandık"

Putin ayrıca dün Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan, Ukrayna'nın Chasiv Yar şehrinin ele geçirilmesine ilişkin açıklamaya da değinerek, "Rusya yabancı bölgeleri işgal etmiyor, kendisinin olanı geri alıyor. Silahlı kuvvetlerimiz ivme kazandı, askerlerimiz bütün cephe hattı boyunca Ukrayna'ya ilerliyor" ifadelerini kullandı.

Oreşnik füzeleri seri üretimde

Putin ayrıca açıklamasında nükleer kabiliyetlere sahip, binlerce kilometre ötedeki hedefleri vurabilecek olan Oreşnik hipersonik füze sisteminin seri üretime geçirildiğini ve Rus ordusunun cephaneliğine girdiğini belirtti.

Putin daha önceki bir açıklamasında, bu silahın konvansiyonel formunun düşük etkili bir nükleer patlamaya eşdeğer hasara yol açabileceğini belirtmişti. Rusya, Oreşnik füzelerini ilk kez 21 Kasım 2024 tarihinde kullanmış, Ukrayna'nın doğusundaki Dnipro kentini hedef almıştı.