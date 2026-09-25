Putin'den Ukrayna ile müzakerelere başlama mesajı

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Putin, 12. St. Petersburg Uluslararası Birleşik Kültürler Forumu'nun ardından düzenlenen basın toplantısında Rusya-Ukrayna savaşı, müzakereler, Karadeniz'deki gelişmeler, Avrupa ile ilişkiler ve ABD-Çin görüşmeleri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Müzakere seçeneği yeniden gündemde

Rusya, ABD ve Ukrayna arasında üçlü formatta müzakerelerin yeniden başlatılması ihtimalini değerlendiren Putin, İstanbul'da yürütülen müzakerelerin Ukrayna tarafınca durdurulduğunu söyledi.

Ukrayna'nın 18-20 Eylül tarihlerindeki seçimler sırasında insansız hava araçlarıyla Moskova'yı ve seçim merkezlerini hedef aldığını belirten Putin, haziran ayından bu yana Rusya'daki petrol rafinerilerine de saldırılar düzenlendiğini ifade etti.

Karadeniz'deki gelişmelere de değinen Putin, Ukrayna'nın bölgede abluka uygulamaya çalıştığını öne sürdü. Putin, Ukrayna'nın 100'den fazla gemiye hasar verdiğini, bu gemiler arasında hem Rusya hem de yabancı ülke bayraklı gemilerin bulunduğunu söyledi.

Rusya'nın söz konusu saldırılara sert şekilde karşılık vermeye başladığını belirten Putin, Rus ordusunun karşılığının karşı taraf açısından ciddi ve yıkıcı sonuçlar doğurduğunu savundu.

Putin, bazı alanlarda ateşkesin gündeme gelmesinin de bununla bağlantılı olduğunu belirterek, enerji ve hava sahasının karşılıklı saldırıların durdurulmasının konuşulduğu alanlar olduğunu kaydetti.

Putin'den karşılık mesajı

Rusya'nın saldırılara verdiği karşılığın etkilerinin hissedilmesi gerektiğini savunan Putin, kışkırtıcı eylemlerin ve gerilimi tırmandırma girişimlerinin hedeflenen sonuçlara ulaşılmasını sağlamayacağını söyledi.

Putin, bu tür eylemlerin karşı tarafın durumunu daha da kötüleştirdiğini ifade etti.

Ukrayna ile müzakerelerin yeniden başlatılmasına ilişkin değerlendirmesinde ise Putin, uzlaşıya yönelik adımların ve görüşmelerin yeniden başlaması teklifinin masada olduğunu belirtti.

Putin, "Ancak yaptıklarına nasıl karşılık vereceğimizi iyice değerlendireceğiz. Müzakerelerin yeniden başlatılması dahil bu yöndeki tüm kararları Rusya'nın çıkarları doğrultusunda alacağız" dedi.

Avrupa ve ABD-Çin görüşmeleri de gündemde

Avrupa ülkelerinin bölgedeki durumu kasıtlı olarak gerginleştirdiğini savunan Putin, Rusya'nın Avrupa ile çatışmaya hazırlanmadığını söyledi. Putin, Avrupa ile ilişkilerde gerilimi artırmak için herhangi bir neden bulunmadığını ifade etti.

Putin ayrıca Avrupa'nın Ukrayna'yı Rusya'ya karşı mücadelede bir araç olarak kullandığını öne sürdü.

ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Washington'daki görüşmesine ilişkin de değerlendirmede bulunan Putin, ABD ile Çin arasındaki müzakereleri memnuniyetle karşıladığını söyledi.

Dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki görüşmelerde alınacak kararların küresel ekonomi üzerinde etkili olacağını belirten Putin, ABD'nin uyguladığı yaptırımlardan kaynaklanan sorunların nasıl çözüleceği ve hangi anlaşmaların yapılacağının Rus ekonomisi dahil dünya ekonomisinin tamamını etkileyeceğini ifade etti.

Rusya ile ABD arasındaki ilişkilerin neredeyse hiç olmadığını belirten Putin, Çin ile Rusya arasındaki ikili ticaret hacminin ise 240 milyar dolar olduğunu söyledi. Putin, bu nedenle Çin ile ABD arasında yapılacak olumlu anlaşmaları memnuniyetle karşılayacaklarını dile getirdi.

Putin, Çin'in Şıncın kentinde kasım ayında düzenlenecek Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Liderler Zirvesi'ne katılma ihtimaline ilişkin soruya ise zirveye katılma niyetinde olduğunu, ancak bunun Rusya'daki iç duruma bağlı olacağını söyledi.