Putin'den Wagner kriziyle ilgili açıklama: Hainler en ağır şekilde cezalandırılacak

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Yevgeniy Prigojin'in idaresindeki paralı güvenlik şirketi Wagner grubu ile yaşanan krizin ardından yaptığı açıklamada, "Şu anda karşılaştığımız şey ihanettir." dedi.

Putin, "Tüm güçlerin birliğine ihtiyacımız var. Hayatımız ve halkımızın güvenliği için çalışıyoruz." açıklaması yaptı.

Putin, "Bugün hainlerle karşı karşıyayız. Wagner içindeki hainler silahlı isyan başlattı. Bu isyanın ülkemize bir faydası olmayacaktır. Hainler en ağır şekilde cezalandırılacaktır. Suçlu olan bu kişiler yanıtımızın sert olacağını bilsinler." ifadelerini kullandı.

Putin, "Rusya'yı tekrar bölmeye izin vermeyeceğiz. Halkımızı koruyacağız." dedi.

Putin, "Silahlı kuvvetlere gereken talimatı verdik." diye konuştu.

Olay

Wagner'in kurucusu Prigojin, Rus ordusunu Wagner'e saldırı düzenlemekle suçlayıp karşılık vermekle tehdit etmişti.

Bu durum üzerine Federal Güvenlik Servisi (FSB) "silahlı isyan" suçlamasıyla ceza davası açmıştı.

Wagner, sabah saatlerinde Rostov-Na-Donu'daki Rus Güney Askeri Bölge Karargah binasını kuşatmış, Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Yunus-Bek Yevkurov ve Genelkurmay Başkan Yardımcısı Vladimir Alekseev ile görüşen Prigojin, “Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov ve Rusya Savunma Bakanı Şoygu'yu buraya istiyoruz. Gelmezlerse burada olacağız. Rostov şehrini ablukaya alıp Moskova'ya doğru yola çıkacağız.” açıklaması yapmıştı.