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Putin'i çılgına çevirecek iddia! Ukrayna, Rus konvoyunu vurdu: 400 asker öldü

İngiliz basını, Rusya'nın Kursk bölgesinde Rus askerlerini taşıyan konvoyun Ukrayna tarafından füzelerle vurulması sonucu 400 askerin hayatını kaybettiğini öne sürdü.

Haber Merkezi
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Putin'i çılgına çevirecek iddia! Ukrayna, Rus konvoyunu vurdu: 400 asker öldü
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Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş üçüncü yılına girerken bölgeden gelen haberler endişeleri artırdı. İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Rusya'nın Kursk bölgesinde Rus askerlerini taşıyan konvoyun Ukrayna tarafından füzelerle vurulması sonucu 400 askerin hayatını kaybetti.

Araçların kasaları ceset dolu

Bölgede çekildiği öne sürülen görüntüler durumun ciddiyetini gözler önüne serdi. Görüntülerde askeri araçların kasalarının cesetlerle dolu olduğu görülüyor. Bölgede tansiyonu daha da artırması beklenen olayla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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