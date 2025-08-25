Putin'in ekonomi temsilcisi Dmitriyev: Belki de Merz, AB’nin enerji intiharını durdurur

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu Başkanı da olan Dmitriyev, Amerikan merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan paylaşımda bulundu.

"Merz’in sözlerini daha dikkatli seçmesi gerekebilir"

Merz’in ABD’ye yönelik “belki de yeni ortaklar bulmalıyız” açıklamasını alıntılayan Dmitriyev, “Merz’in sözlerini daha dikkatli seçmesi gerekebilir. ‘Babacık Trump'ı’ kızdırmaya gerek yok. Belki de Merz, AB’nin enerji intiharını durdurur ve Rusya, eski ve yeni ortağı olur.” ifadelerini kullandı.

Dmitriyev: Merz’in bahsettiği kriz, yılların yanlış kararlarının faturasıdır

Merz’in, Almanya’daki “refah devletinin” artık ekonomik açıdan karşılanamayacak noktaya ulaştığına dair açıklamalarını da değerlendiren Dmitriyev, “Belki de Merz’in bahsettiği kriz gökten zembille inmemiştir. Yıllarca alınan yanlış kararların ve uygulanan kötü politikaların faturasıdır ve bu kötü politikalar devam ediyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Dün yaptığı açıklamada Merz, Almanya’nın refah düzeyini mevcut ekonomik üretimle karşılayamayacağını belirterek, sosyal sigorta sisteminde reformlar için çalışmalar yürüttüklerini söylemişti.