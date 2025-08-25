  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Putin'in ekonomi temsilcisi Dmitriyev: Belki de Merz, AB’nin enerji intiharını durdurur
Takip Et

Putin'in ekonomi temsilcisi Dmitriyev: Belki de Merz, AB’nin enerji intiharını durdurur

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in uluslararası ekonomik işbirliğinden sorumlu özel temsilcisi Kiril Dmitriyev, Almanya’daki ekonomik sorunların yanlış politikalar nedeniyle yaşandığını bildirdi.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Putin'in ekonomi temsilcisi Dmitriyev: Belki de Merz, AB’nin enerji intiharını durdurur
Takip Et

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu Başkanı da olan Dmitriyev, Amerikan merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan paylaşımda bulundu.

"Merz’in sözlerini daha dikkatli seçmesi gerekebilir"

Merz’in ABD’ye yönelik “belki de yeni ortaklar bulmalıyız” açıklamasını alıntılayan Dmitriyev, “Merz’in sözlerini daha dikkatli seçmesi gerekebilir. ‘Babacık Trump'ı’ kızdırmaya gerek yok. Belki de Merz, AB’nin enerji intiharını durdurur ve Rusya, eski ve yeni ortağı olur.” ifadelerini kullandı.

Dmitriyev: Merz’in bahsettiği kriz, yılların yanlış kararlarının faturasıdır

Merz’in, Almanya’daki “refah devletinin” artık ekonomik açıdan karşılanamayacak noktaya ulaştığına dair açıklamalarını da değerlendiren Dmitriyev, “Belki de Merz’in bahsettiği kriz gökten zembille inmemiştir. Yıllarca alınan yanlış kararların ve uygulanan kötü politikaların faturasıdır ve bu kötü politikalar devam ediyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Dün yaptığı açıklamada Merz, Almanya’nın refah düzeyini mevcut ekonomik üretimle karşılayamayacağını belirterek, sosyal sigorta sisteminde reformlar için çalışmalar yürüttüklerini söylemişti.

Hollanda hükümeti, İsrail’e yaptırımların engellenmesi kriziyle sarsıldıHollanda hükümeti, İsrail’e yaptırımların engellenmesi kriziyle sarsıldıDünya
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, BMGK’yı Ukrayna’nın güvenlik garantörü olmaya çağırdıRusya Dışişleri Bakanı Lavrov, BMGK’yı Ukrayna’nın güvenlik garantörü olmaya çağırdıDünya

 

Dünya
Güney Kore Cumhurbaşkanı Lee, Trump ile görüşmeden "makul sonuç" umuyor
Güney Kore Cumhurbaşkanı Lee, Trump ile görüşmeden "makul sonuç" umuyor
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, BMGK’yı Ukrayna’nın güvenlik garantörü olmaya çağırdı
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, BMGK’yı Ukrayna’nın güvenlik garantörü olmaya çağırdı
Jordan-Bryant imzalı basketbol kartı 12,9 milyon dolara satıldı
Jordan-Bryant imzalı basketbol kartı 12,9 milyon dolara satıldı
Hollanda hükümeti, İsrail’e yaptırımların engellenmesi kriziyle sarsıldı
Hollanda hükümeti, İsrail’e yaptırımların engellenmesi kriziyle sarsıldı
İsrail, Gazze'de Nasır Hastanesi'ne saldırı düzenledi! 5'i gazeteci 15 kişi hayatını kaybetti
İsrail, Gazze'de Nasır Hastanesi'ne saldırı düzenledi! 5'i gazeteci 15 kişi hayatını kaybetti
İsrail'in kıtlığı dayattığı Gazze'de son 24 saatte 11 kişi daha açlıktan yaşamını yitirdi
İsrail'in kıtlığı dayattığı Gazze'de son 24 saatte 11 kişi daha açlıktan yaşamını yitirdi