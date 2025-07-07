Putin’in görevden aldığı Bakan Roman Starovoit, saatler sonra evinde ölü bulundu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in bu sabah imzaladığı başkanlık kararnamesiyle görevden aldığı Ulaştırma Bakanı Roman Starovoit, kısa süre sonra evinde ölü bulundu.

53 yaşındaki Starovoit'in silahla intihar ettiği belirtiliyor

Reuters'ın İzvestiya haber ajansına dayandırdığı habere göre 53 yaşındaki Starovoit'in silahla intihar ettiği belirtiliyor. Starovoit'in Rusya'daki havaalanlarında yaşanan sıkıntılar nedeniyle görevden alındığı iddia edilmişti.

Kremlin açıklama yaptı

Kremlin'den yapılan açıklamada, Starovoit'in yerine daha önce Novgorod bölgesinin valiliğini yapmış olan Andrei Nikitin'in getirildiği bildirilmişti. Nikitin, Ulaştırma Bakan yardımcısıydı. Starovoid, bölge valiliği yapmadan önce ulaşım sektöründe çalışıyordu. Rusya'nın federal yol ajansı Rosavtodor'da altı yıl boyunca görev yapmıştı.