  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Putin’in görevden aldığı Bakan Roman Starovoit, saatler sonra evinde ölü bulundu
Takip Et

Putin’in görevden aldığı Bakan Roman Starovoit, saatler sonra evinde ölü bulundu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bu sabah görevden aldığı Ulaştırma Bakanı Roman Starovoit ölü bulundu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Putin’in görevden aldığı Bakan Roman Starovoit, saatler sonra evinde ölü bulundu
Takip Et

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in bu sabah imzaladığı başkanlık kararnamesiyle görevden aldığı Ulaştırma Bakanı Roman Starovoit, kısa süre sonra evinde ölü bulundu.

53 yaşındaki Starovoit'in silahla intihar ettiği belirtiliyor

Reuters'ın İzvestiya haber ajansına dayandırdığı habere göre 53 yaşındaki Starovoit'in silahla intihar ettiği belirtiliyor. Starovoit'in Rusya'daki havaalanlarında yaşanan sıkıntılar nedeniyle görevden alındığı iddia edilmişti.

Kremlin açıklama yaptı

Kremlin'den yapılan açıklamada, Starovoit'in yerine daha önce Novgorod bölgesinin valiliğini yapmış olan Andrei Nikitin'in getirildiği bildirilmişti. Nikitin, Ulaştırma Bakan yardımcısıydı. Starovoid, bölge valiliği yapmadan önce ulaşım sektöründe çalışıyordu. Rusya'nın federal yol ajansı Rosavtodor'da altı yıl boyunca görev yapmıştı.

TOBB'un haziranda onayladığı sanayi kapasite raporu sayısı artış gösterdiTOBB'un haziranda onayladığı sanayi kapasite raporu sayısı artış gösterdiEkonomi

 

Şehit sayısı 12'ye yükseldi! Bakan Güler: Soruşturma başlatıldıŞehit sayısı 12'ye yükseldi! Bakan Güler: Soruşturma başlatıldıGündem

 

Dünya
ABD Başkanı Trump: İsrail de Filistin de barışa yakın
ABD Başkanı Trump: İsrail de Filistin de barışa yakın
Trump ve Netanyahu ateşkesi görüşecek
Trump ve Netanyahu ateşkesi görüşecek
ABD, HTŞ’yi terör listesinden çıkardı
ABD, HTŞ’yi terör listesinden çıkardı
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: İsrail bana suikast girişiminde bulundu
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: İsrail bana suikast girişiminde bulundu
İsrail, Batı Şeria'da 744 dönüm araziye el koydu!
İsrail, Batı Şeria'da 744 dönüm araziye el koydu!
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar’dan BM’ye net mesaj: Er ya da geç KKTC'nin tanınması gerekir
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar’dan BM’ye net mesaj: Er ya da geç KKTC'nin tanınması gerekir