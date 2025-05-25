Rusya Hava Savunma Tümeni Komutan Daşkin’in verdiği bilgilere göre, saldırının gerçekleştiği sırada Putin’in helikopteri havadaydı ve düşman İHA’larına karşı yoğun bir savunma operasyonu yürütülüyordu. Komutan, Ukrayna güçlerinin saldırıyı daha da şiddetlendirdiğini, Putin’in helikopterinin bölgede uçtuğunu fark ettikten sonra hedefe yoğunlaştıklarını vurguladı.

"Bu nedenle Daşkin, biz eş zamanlı olarak hem hava savunma mücadelesi yürüttük hem de Cumhurbaşkanının helikopterinin havadaki güvenliğini sağladık," dedi

Putin, Kursk Bölgesi'ne savaş sonrası ilk ziyaretini gerçekleştirdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 20-22 Mayıs tarihleri arası Kursk bölgesine savaş sonrası ilk ziyaretini gerçekleştirdi. Bu ziyaret, bölgenin Ukrayna birliklerinden tamamen geri alınmasının ardından gerçekleşti.

Putin, Kursk’taki insani yardım merkezinde yerel gönüllülerle bir araya geldi. Toplantıya aynı zamanda Kursk bölgesi valisi vekili Aleksandr Hinşteyn ve Rusya Devlet Başkanlığı İdaresi Birinci Başkan Yardımcısı Sergey Kiriyenko da katıldı. Kremlin basın servisine göre, Putin ayrıca Kursk şehri Kurçatov’ta bölgedeki belediye başkanlarıyla bir toplantı düzenledi ve inşası süren Kursk Nükleer Güç Santrali-2’yi de ziyaret etti.

Devlet Başkanı, bölgeyi şahsen ziyaret etme kararını, sahadaki durumu doğrudan gözlemleme arzusu ile açıkladı. Askeri ve istihbarat birimlerinin kendisine sürekli olarak rapor verdiğini belirten Putin, yerel halk ve yönetimle yüz yüze diyalogun önemine dikkat çekti.

"Ukrayna yeni bir saldırı başlatmak için yeterli kaynağa sahip değil"

Rus askeri uzman, emekli birinci sınıf kaptan Vasiliy Dandıkin, Ukrayna ordusunun Kursk bölgesine yönelik yeni bir saldırı başlatmak için yeterli kaynağa sahip olmadığını söyledi.

"Rus ordusu Sumy yönünde ilerlemeyi artırdı"

Dandıkin, Ukrayna ordusunun artık yalnızca münferit saldırılarla yetinebileceğini, ancak bu hamlelerin de başarısız olacağı yönünde değerlendirmelerde bulundu. “VSU Komutanı Sırskiy’nin Kursk’taki planı başarısız oldu. Onu görevden alma tartışmaları başladı bile,” dedi.

Uzman, Ukrayna’nın cephedeki daha kritik bölgelerden asker çekip Kursk’a yönlendirdiğini, buna karşılık Rus ordusunun Sumy yönünde ilerlemeyi artırdığını ve burada bir “güvenlik bölgesi” kurulmasının hedeflendiğini belirtti. Dandıkin, Ukrayna’nın Kursk’a yönelik son saldırı girişimlerini ise “rejimin ölüm çırpınışları” olarak tanımladı.