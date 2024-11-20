Putin'in nükleer savaş durumunda hedefindeki ilk ülkeler açıklandı

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş gerilimi, ABD’nin füze desteği sonrası en yüksek seviyeye ulaştı. Ukrayna’nın Amerikan yapımı ATACMS füzeleriyle Rusya topraklarını hedef almasının ardından, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yeni bir nükleer doktrin imzaladı. Bu adım, nükleer savaş ihtimalini gündeme taşırken, Rus medyasında da dikkat çeken bir haber yer aldı.

Rusya'nın hedefindeki ülkeler

Rus devlet televizyonu, nükleer savaş​ çıkması durumunda Putin'in ilk olarak hangi ülkeleri hedef alacağını açıkladı. Rus TV sunucusu yayında, İngiltere'ye yönelik tehditler savurup, Kremlin'in bu ülkeye 'özel ilgi' göstereceğini söyledi.

Haberde, İngiltere'nin yanı sıra bir dizi ülke de sayıldı; Baltık ülkeleri, Çek Cumhuriyeti, Romanya, Almanya ve Fransa. Bu ülkelerin potansiyel bir füze saldırısının ilk hedefleri olduğu belirtildi.

İngiltere hakkında ise şu ifadeler kullanıldı:

"Geleneksel düşmanımız olarak İngiltere'ye özel ilgi göstereceğiz çünkü Rus Kuzey Filosu'nun önemli bir kısmı ona karşı çalışacak. Washington, yalnızca Londra'yı değil, Manchester, Birmingham ve Kral'ın nükleer füzeleri "trident" olarak depoladığı İskoçya'daki en büyük deniz üssü Devonport, Clyth'i, Sheerness limanını ve Kent bölgesindeki Chatham tersanesini de saldırı altına alıyor."