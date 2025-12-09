Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Özel Temsilcisi Kirill Dmitriev, Ukrayna’da barış görüşmelerine ilişkin açıklama yaptı. Dmitriev, dün yapılan Ukrayna, Almanya, İngiltere, Fransa toplantısından bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak, "Savaş ekibi Trump'ın barış planını sabote ediyor" yazdı.

"Savaş yanlıları, Trump’ın barış planını sabote etmek ve savaşın devam etmesini sağlamak istiyor"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin "toprak meselesinde henüz bir uzlaşmaya varılmadığı" yönündeki açıklamasına değinen Kirill Dmitriev, 2022’de İngiltere’nin Ukrayna krizinin barışçıl çözümünü sabote etmedeki rolünü hatırlattı. "Savaş yanlıları, tahmin edileceği üzere, Trump’ın barış planını sabote etmek ve savaşın devam etmesini sağlamak istiyor" ifadelerini kullanan Rus elçi, "Deja vu: 2022’de Birleşik Krallık Başbakanı (Boris Johnson), Ukrayna’ya Rusya ile tarafsızlık anlaşmasını reddetmesi ve savaşmaya devam etmesi için baskı yaptı. Küreselciler, AB ve İngiltere bürokratları, neo-muhafazakarlar, savunma sanayi kompleksi ve ana akım medya barışa karşı büyük bir mücadele verdi" ifadelerini kullandı.

Zelenskiy dün yaptığı açıklamada, Avrupa liderleriyle yaptığı görüşme sırasında geliştirilen yeni bir barış planını ABD’ye sunacaklarını söylemişti. Ukraynalı lider, "planın 28 maddeden 20 maddeye indirildiğini" ve toprak meselesinde "henüz bir uzlaşmaya varılmadığını" kaydetmişti.