Putin’in özel temsilcisi Dmitriyev uyardı: Sırada gıda güvenliği krizi var

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu Başkanı da olan Dmitriyev, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşımda bulundu.

Hürmüz Boğazı'nın küresel gübre ticaretinde önemli rol oynadığına dair bir paylaşımı alıntılayan Dmitriyev, "Bir hafta önce tahmin edildiği gibi şimdi gübre krizi ortaya çıkıyor. Gıda güvenliği krizi de bunu takip edecek." ifadelerini kullandı.

"Tarihin en büyük enerji krizi"

Dmitriyev, Avrupa'nın, tarihinin en büyük enerji kriziyle yüzleşeceğini öne sürerek, "Bu, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in enerjideki stratejik hataları ve inatçılığı nedeniyle yaşanacak." dedi.

Küresel emtia ticaretinin en kritik geçiş noktalarından Hürmüz Boğazı'nda gemi trafiği, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı ortak saldırıların ve Tahran'ın misillemelerinin ardından durma noktasına gelmişti.