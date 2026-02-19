Putin'in temsilcisi Dmitriyev: ABD ile Rusya arasındaki potansiyel projelerin değeri 14 trilyon doların üzerinde

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu Başkanı da olan Dmitriyev, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşımda bulundu.

Paylaşımında, Rusya'nın ABD'ye yaptırımların kaldırılması halinde 12 trilyon dolar değerinde anlaşma teklif ettiğine yönelik haberleri yalanlayan Dmitriyev, "ABD, Rusya'ya uygulanan yaptırımların ABD şirketlerine 300 milyar dolardan fazla maliyete yol açması nedeniyle sonunda yaptırımları kaldıracaktır." ifadesini kullandı.

Dmitriyev, yaptırımları kaldırmasının ABD'nin çıkarına olduğunu vurgulayarak, "ABD ile Rusya arasındaki potansiyel projelerin değeri 14 trilyon doların üzerindedir." değerlendirmesinde bulundu.

ABD ve Rusya arasında geçen yıldan bu yana Ukrayna konulu müzakereler devam ederken, Dmitriyev de ekonomi alanında ABD tarafıyla çeşitli görüşmeler yürütüyor.