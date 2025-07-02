Qantas Havayolları'na siber saldırı! 6 milyon müşterinin bilgileri çalındı
Avustralya'nın Qantas Havayolları, siber saldırıda 6 milyon müşteri hesabına erişildiğini duyurdu.
Siber korsanlar, Qantas Havayolları'nın milyonlarca müşteriye ait kişisel bilgilerin bulunduğu bir veritabanına girdi.
Qantas siber saldırıyı duyurdu
Avustralya'nın son yıllardaki en büyük ihlali ve itibar krizinin ardından güveni yeniden inşa etmeye çalışan bir havayolu için Qantas saldırıyı ‘aksilik’ olarak nitelendirdi.
Müşterilerin bilgileri çalındı
Qantas yaptığı açıklamada, bilgisayar korsanının bir çağrı merkezini hedef aldığını ve 6 milyon isim, e-posta adresi, telefon numarası, doğum tarihi ve sık uçan yolcu numarasının bulunduğu üçüncü taraf bir müşteri hizmetleri platformuna erişim sağladığını söyledi.