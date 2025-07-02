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Qantas Havayolları'na siber saldırı! 6 milyon müşterinin bilgileri çalındı

Avustralya'nın Qantas Havayolları, siber saldırıda 6 milyon müşteri hesabına erişildiğini duyurdu.

Haber Merkezi
Reuters
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Qantas Havayolları'na siber saldırı! 6 milyon müşterinin bilgileri çalındı
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Siber korsanlar, Qantas Havayolları'nın milyonlarca müşteriye ait kişisel bilgilerin bulunduğu bir veritabanına girdi. 

Qantas siber saldırıyı duyurdu

Avustralya'nın son yıllardaki en büyük ihlali ve itibar krizinin ardından güveni yeniden inşa etmeye çalışan bir havayolu için Qantas saldırıyı ‘aksilik’ olarak nitelendirdi.

Müşterilerin bilgileri çalındı

Qantas yaptığı açıklamada, bilgisayar korsanının bir çağrı merkezini hedef aldığını ve 6 milyon isim, e-posta adresi, telefon numarası, doğum tarihi ve sık uçan yolcu numarasının bulunduğu üçüncü taraf bir müşteri hizmetleri platformuna erişim sağladığını söyledi.

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