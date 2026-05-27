Quad ülkelerinden Hürmüz Boğazı’nda ticaret güvenliği vurgusu

ABD Dışişleri Bakanlığı, dün Hindistan'ın Yeni Delhi kentinde bir araya gelen ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ve Japonya Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu'nun Quad toplantısına ilişkin ortak açıklamasını yayımladı.

Açıklamada, çatışmalar, jeopolitik gerilimler ve küresel tedarik zincirleri üzerindeki baskılar ortasında Hint-Pasifik bölgesinin barış, istikrar ve refahının, uluslararası hukuka bağlı kalınması ve anlaşmazlıkların barışçıl şekilde çözülmesine bağlı olduğu teyit edildi.

Deniz taşımacılığı ve tedarik zincirlerinde yaşanan aksaklıkların küresel ölçekte yakıt, gıda ve gübre güvenliğinin yanı sıra denizcilerin güvenliği üzerinde kapsamlı sonuçlar doğurduğuna işaret edilen açıklamada, bakanların toplantıda Orta Doğu'daki son gelişmeleri ele aldığı belirtildi.

Açıklamada, "Seyir hakları ve özgürlükleriyle Hürmüz Boğazı ve Kızıldeniz üzerinden küresel ticaretin güvenliği ve kesintisiz akışı konusunda Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'nde (UNCLOS) belirtildiği üzere uluslararası hukuka bağlı kalmanın önemini yineliyoruz." ifadesine yer verildi.

Kuzey Kore'ye karşı işbirliği

Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan tamamen arındırılması yönündeki taahhütlerin yinelendiği ve Pyongyang'ın balistik füzeler ile kitle imha silahları geliştirmesinin kınandığı açıklamada, ayrıca Kuzey Kore'nin siber faaliyetlerinden endişe duyulduğu vurgulandı.

Açıklamada, Birleşmiş Milletler üyesi tüm devletlere, Kuzey Kore'ye yaptırım uygulamaları çağrısında bulunularak, "Kuzey Kore ile askeri işbirliğini derinleştiren ülkeler hakkındaki endişelerimizi dile getiriyoruz." ifadesine yer verildi.

Ekonomik refah ve güvenlik

Ekonomik güvenliğin Hint-Pasifik için temel unsur olduğuna işaret edilen açıklamada, kritik minerallere yönelik "keyfi ihracat kısıtlamaları ve fiyat manipülasyonu" gibi "ekonomik baskı araçlarının" kullanılmasına ilişkin endişelere dikkat çekildi.

Açıklamada, kritik mineral tedarik zincirlerini güçlendirmek için "Quad Critical Minerals Framework (Quad Kritik Madenler Çerçevesi)", enerji güvenliği ile dayanıklılığı konusunda işbirliği yapmak üzere ise "Quad Initiative on Indo-Pacific Energy Security'nin (Hint-Pasifik Enerji Güvenliği Dörtlü Girişimi)" başlatıldığı duyuruldu.

Yapay zeka, deniz güvenliği ve afet işbirliği

Yapay zeka, 5G ve 6G gibi yeni nesil teknolojileri destekleme konusundaki taahhütlerin teyit edildiği açıklamada, güvenli dijital altyapı ve deniz altı kablo ağlarının korunmasının önemine işaret edildi.

Açıklamada, Quad ülkelerinin deniz güvenliği, afet yardımı, sağlık güvenliği ve lojistik alanlarında ortak çalışmaları sürdüreceğine vurgu yapılarak, Hint-Pasifik bölgesinde ve ötesinde barış, istikrar ile refahı ilerleten faaliyetleri sürdürmek istedikleri belirtildi.

Quad

Dörtlü Güvenlik Diyaloğu (QSD) ya da "Quad" olarak bilinen, ABD, Avustralya, Hindistan ve Japonya arasında 2007'de başlatılan diyalog forumu 2017'de "dörtlü ittifak" haline dönüştürülmüştü.

Çin'e karşı gayriresmi stratejik forum olarak bilinen ve "Asya'daki demokrasi yayı" şeklinde nitelendirilen ittifak, düzenli toplantılarla karşılıklı bilgi alışverişi yapıyor.