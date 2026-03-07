Rafinerisi vurulan İran, İsrail'in Hayfa'daki rafinerine misillemede bulundu

İsrail, İran'daki saldırılarına Tahran'daki bir rafineriye saldırarak devam etti. İran da missillede bulunarak İsrail'in Hayfa kentindeki bir rafineriyi hedef aldıklarını duyurdu.

İran medyası, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun (IRGC), Tahran’daki petrol rafinerisinin hedef alınmasına yanıt olarak İsrail’in Hayfa şehrindeki petrol rafinerisine saldırı düzenlediğini duyurdu.

Hayfa ve çevresinde hava saldırısı sirenlerinin çaldığı doğrulanırken Reuters, bölgede sirenler çalmasına rağmen, İsrail makamlarından henüz bir hedefin vurulduğuna veya hasar oluştuğuna dair resmi bir doğrulama gelmediğini bildirdi.

İsrail hava savunma sistemlerinin aktif olduğu, ancak herhangi bir mühimmatın rafineri kompleksine isabet edip etmediğinin incelendiği belirtiliyor.

Bu son gelişme, çatışmanın seyrinin doğrudan ekonomik ve stratejik enerji altyapılarına kaydığını gösteriyor.

İran’ın başkenti Tahran’daki bir rafinerinin vurulması, piyasalarda arz güvenliği endişelerini tetiklemişti. Devrim Muhafızları’nın "Hayfa" açıklaması, bu saldırılara doğrudan bir misilleme olarak kayda geçti.