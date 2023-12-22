Red Light kriz yarattı: Avrupa'nın en büyük genelevi taşınıyor

Kent merkezinde yer alan Red Light Bölgesi, genelevlerden oluşuyor ve şehrin turistik merkezinde yer alıyor.

Turistik merkezdeki kalabalığı ve suç oranlarını azaltmak isteyen Amsterdam Belediyesi, yeni bir Erotik Merkez oluşturmak için kolları sıvadı.

Euronews'ün haberine göre; Red Light District'in yeni alması beklenen bölge ise Avrupa İlaç Ajansı (EMA) merkezinden sadece 800 metre uzaklıkta bulunuyor.

EMA itiraz ediyor

Bu durumda Avrupa İlaç Ajansı (EMA) ise Amsterdam belediye meclisinin Hollanda'nın başkentindeki genel merkezinin yakınında büyük bir genelev kurma kararından "son derece endişe duyduğunu" söyledi.

Amsterdam'daki yerel yönetim, kentte organize suçla mücadele ve bölgedeki aşırı yoğunluğu engellemek amacıyla fuhuş sektörünün faaliyet gösterdiği bölgeyi başka bir yere taşınmayı düşünüyor.