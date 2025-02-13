Reddit CEO'su Huffman, Google trafiğindeki düşüşü doğruladı

ABD merkezli sosyal medya platformu Reddit, dördüncü çeyrek gelirinin 427,71 milyon dolar olduğunu bildirdi ve böylece 405,26 milyon dolarlık tahminleri aşmayı başardı.

Reddit'in günlük aktif kullanıcıları (DAUq) bir önceki yıla göre yüzde 39 artarak 101,7 milyona ulaşırken, ABD'deki günlük aktif kullanıcılar bir önceki çeyreğe göre hafif bir düşüşle 48,2 milyondan 48 milyona geriledi.

"Bu değişimler her zaman olur"

Reddit'in dördüncü çeyrek raporunda görüşlerine yer verilen CEO Steve Huffman, Google'ın yaptığı güncellemeler sebebiyle trafiklerinde düşüşler yaşandığını doğruladı ama bunu önemsemediklerini söyledi.

Huffman, "Bu değişimler her zaman olur. Yılda iki kez diyebilirim, ne ilk ne de son" ifadelerini kullandı ve ekledi:

"Bizim için, bu öncelikle oturumu kapatmış kullanıcıları etkiliyor. Bu özellikle ilginçti çünkü gerçekten bir düşüştü, ancak kısa bir süre sonra toparlanma oldu. Çeyreğin hemen sonunda gerçekleşti."