Refah kentinde doğum hastanesi dışındaki tüm hastaneler hizmet dışı kaldı

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Refah kentindeki barbarca saldırılarına devam ettiği belirtildi.

İsrail'in Refah bölgesindeki kara saldırıları kapsamında birçok hastane ve ilk yardım merkezlerini kasıtlı olarak hedef aldığı vurgulanan açıklamada, İsrail'in saldırıları sonucu hastane ve ilk yardım merkezlerinde büyük hasarların oluştuğu, bazı sağlık çalışanlarının hayatını kaybettiği ve vatandaşların da bölgeye ulaşamadığı ifade edildi.

İsrail'in devam eden saldırıları nedeniyle Refah'taki Yusuf en-Neccar Hastanesi, Ebu Velid Polikliniği, Refah Sahra Hastanesi, Kuveyt İhtisas Hastanesi'nin hizmet dışı kaldığına işaret edilen açıklamada, İsrail ordusunun gece saatlerinde Endonezya Sahra Hastanesi ve Tel Sultan Polikliniği'ni hedef alarak hizmet dışı bıraktığına dikkat çekildi.

Refah kentinde Tel Sultan Doğum Hastanesi dışında hizmet verebilecek hastane kalmadığı aktarılan açıklamada, Gazze'deki sağlık ekipleri ve hastanelere koruma sağlanması için uluslararası tüm kurum ve kuruluşlardan yardım talebinde bulunuldu.

İsrail ordusu, 7 Mayıs'ta Gazze Şeridi'nin güneyinde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı Refah kentine kara saldırısı başlatarak Mısır ile Gazze arasındaki Refah Sınır Kapısı'nın Filistin tarafını ele geçirdi ve geçişleri kapattı.

BM'nin yargı organı Uluslararası Adalet Divanı (UAD), 24 Mayıs'ta aldığı tedbir kararlarında, İsrail'in Refah'a yönelik saldırılarını derhal durdurmasına, insani yardımları engellememesine ve suçlarını araştıracak BM görevlilerinin Gazze'ye girişine izin vermesine hükmetmişti.

İsrail, UAD'nin aldığı tedbir kararına rağmen 26 Mayıs'ta Refah'ta yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarını bombalamış, saldırıda 23'ü kadın, çocuk ve yaşlı olmak üzere en az 45 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 249 Filistinlinin yaralandığı bildirilmişti.