Refah Sınır Kapısı 20 Ekim’de açılıyor

Filistin’in Kahire Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamada, Mısır ile Gazze Şeridi arasındaki Refah Sınır Kapısı’nın 20 Ekim'de açılacağı açıklandı.

Filistin’in Kahire Büyükelçiliği’nden Mısır ile Gazze Şeridi arasındaki Refah Sınır Kapısı hakkında yeni bir duyuru yapıldı. Büyükelçilikten yapılan açıklamada, "Mısır’da ilgili makamlarla yürütülen görüşmelerin ardından, Rafah Sınır Kapısı önümüzdeki 20 Ekim Pazartesi günü itibariyle açılacaktır. Mısır’da ikamet eden ve Gazze Şeridi’ne dönmek isteyen Filistin vatandaşların seyahati, yürürlükteki koordinasyon mekanizmasına uygun olarak gerçekleştirilecektir" ifadeleri kullanıldı.


Büyükelçilik, Gazze’ye dönmek isteyen kişilerin kimlik bilgilerine ilişkin detayları yetkililerle iletmesi gerektiğini bildirdi. Açıklamada, hareket öncesinde Filistinli vatandaşlara toplanma yerleri ve saatlerine ilişkin detayların daha sonra sağlanacağı aktarıldı.

