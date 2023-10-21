Refah Sınır Kapısı açıldı

Mısır, Refah Sınır Kapısı'nın Gazze'ye gidecek insani yardımlara açıldığını duyurdu. BM insani yardım tırlarının sınırdan geçiş yaptığı öğrenildi. 20 adet yardım tırında ilaç, tıbbi malzeme ve sınırlı miktarda gıda malzemesi olduğu belirtildi. Filistinliler savaşın başlamasından 15 gün sonra insani yardımlara kavuşacak.

Bu arada İsrail Hamas savaşında çatışmalar devam ederken, İsrail güçlerinin bu sabah Gazze'ye düzenlediği saldırıda 30 kişi hayatını kaybetti. Hamas dün ilk kez 2 rehineyi serbest bırakırken, Hamas'ın siyasi bürosundan Mohammad Nazzal, Al Jazeera'ya yaptığı açıklamada İsrail ordusunun saldırganlığını durdurması halinde Hamas'ın sivilleri serbest bırakacağını açıkladı.

ABD Başkanı Joe Biden, ABD'li rehinelerin serbest bırakılmasının ardından, İsrail'in Gazze'ye olası kara saldırısını daha fazla rehine çıkana kadar ertelemesi gerekip gerekmediğini soran bir muhabirin sorusuna 'evet' şeklinde cevap verdi. Ancak Beyaz Saray yine geri adım attı ve Biden'ın uzakta olduğu için soruyu duymadığını ve bu nedenle 'evet' dediğini açıkladı. Beyaz Saray'ın yalanlamasına rağmen, Biden'ın sözleri İsrail medyasında 'kara saldırısını erteleyin' şeklinde yankılandı.

ABD'den açıklama

ABD Elçiliğinden yapılan yazılı güvenlik uyarısına göre, Refah Sınır Kapısı'nın geçici süreyle açılması bekleniyor. Elçilik, sınır kapısının yabancı uyrukluların Gazze'den ayrılması için ne kadar süreyle açık kalacağının bilinmediğini aktardı.

Çok sayıda insanın Gazze'den ayrılmak istemesi nedeniyle "sınırın iki tarafında da karmaşık ve düzensiz bir durumun yaşanabileceğini" kaydeden ABD Elçiliği, Mısır'daki konsolosluk hizmetine ilişkin vatandaşlarına gerekli bilgileri aktaracaklarını paylaştı.

ABD'nin İsrail Büyükelçiliği, "durumun istikrarsız ve değişken olmaya devam ettiğini, güvenlik ortamının tahmin edilemez olduğunun" altını çizerek vatandaşlarından "sınıra ilerleme ya da buradan geçme kararını alırken kişisel güvenlik ve emniyetlerini kendilerinin değerlendirmesini" talep etti.