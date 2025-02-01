  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Refah Sınır Kapısı yaralıların tahliyesi için açıldı
Takip Et

Refah Sınır Kapısı yaralıların tahliyesi için açıldı

Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı, İsrail ordusunun 8 ay süren işgalinin ardından hasta ve yaralıların tahliyesi için açıldı.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Refah Sınır Kapısı yaralıların tahliyesi için açıldı
Takip Et

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında, bugün 50 Filistinli çocuk yaralı ve hasta taşıyan ambulanslar Refah Sınır Kapısı üzerinden Mısır'a geçiş yaptı.

İsrail ordu radyosunda yer alan haberde, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında açılan Refah Sınır Kapısı'ndan sadece Gazze sakinlerinin çıkış yapabileceği, Gazze'ye dışarıdan giriş olmayacağı belirtilmişti.

Haberde, anlaşma uyarınca Gazze'de sınır kapısından her gün 50 yaralı ve her bir yaralı için 3 refakatçi olmak üzere toplam 200 kişinin geçişine izin verileceği ve geçişlerin İsrail iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet ve Mısır'ın onayına tabi olacağı kaydedilmişti.

İsrail ile savaşırken yaralanan Hamas mensuplarının Mısır'a geçmesine izin verilirken 7 Ekim 2023'teki "Aksa Tufanı" saldırısına katılanlara izin verilmeyeceği vurgulanmıştı.

Sınır kapısında Avrupa Birliği adına bir güç ile Mısırlı ve Hamas üyesi olmayan Filistinlilerin bulunacağı ve İsrail resmi olarak kabul etmese de söz konusu Filistinlilerin Ramallah yönetimine bağlı olacağı ve sadece geçiş izinlerini damgalayacakları bildirilmişti.

Buradaki tüm görevlilerin İsrail iç istihbarat servisi Şin-Bet'in kontrolünden geçeceği de aktarılmıştı.

Refah Sınır Kapısı 7 Mayıs 2024'te kapatılmıştı

İsrail ordusu, Gazze ile Mısır arasında yer alan Refah Sınır Kapısı'nı 7 Mayıs 2024'te işgal etmişti.

Gazze'nin dış dünyaya açılan tek sınır kapısı olan Refah, o tarihten bu yana geçişlere kapalıydı.

İsrail ile Hamas arasında 19 Ocak'ta varılan ateşkes anlaşmasının maddeleri arasında Refah Sınır Kapısı'nın yeniden geçişlere açılması da yer alıyordu.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde 471 gün süren soykırımında 738 cami ve 3 kilise yıkıldıİsrail'in Gazze Şeridi'nde 471 gün süren soykırımında 738 cami ve 3 kilise yıkıldıDünya
Halep'in Tel Susin köyündeki çimento fabrikasında teröristlerce kullanılan yeni tünel bulunduHalep'in Tel Susin köyündeki çimento fabrikasında teröristlerce kullanılan yeni tünel bulunduDünya

 

Dünya
Güney Kore'de Yoon'un hukuk ekibi, 3 yargıcın azil davasından çekilmesini talep etti
Güney Kore'de Yoon'un hukuk ekibi, 3 yargıcın azil davasından çekilmesini talep etti
Filistin Sağlık Bakanlığı: Son 24 saatte enkaz altından 24 Filistinlinin naaşı çıkarıldı
Filistin Sağlık Bakanlığı: Son 24 saatte enkaz altından 24 Filistinlinin naaşı çıkarıldı
BMGK, Sudan'da tırmanan şiddet olayları nedeniyle endişeli!
BMGK, Sudan'da tırmanan şiddet olayları nedeniyle endişeli!
Almanya’nın 9. Cumhurbaşkanı Horst Köhler hayatını kaybetti
Almanya’nın 9. Cumhurbaşkanı Horst Köhler hayatını kaybetti
Halep'in Tel Susin köyündeki çimento fabrikasında teröristlerce kullanılan yeni tünel bulundu
Halep'in Tel Susin köyündeki çimento fabrikasında teröristlerce kullanılan yeni tünel bulundu
ABD, "Küba ordusu adına hareket eden" şirketleri hedef aldı
ABD, "Küba ordusu adına hareket eden" şirketleri hedef aldı