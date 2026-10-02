Reform şartı tamamlandı: AB Ukrayna'ya 2,9 milyar euro veriyor
Avrupa Birliği, reform hedeflerinde ilerleme kaydeden Ukrayna'ya "Ukrayna Planı" kapsamındaki 2,9 milyar euro tutarındaki yeni finansman dilimini aktarmaya hazırlanıyor.
Avrupa Birliği Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Marta Kos, Ukrayna'nın belirlenen reform adımlarında kaydettiği ilerlemeler neticesinde "Ukrayna Planı" kapsamında aktarılması öngörülen 2,9 milyar euro tutarındaki yeni mali kaynağın serbest bırakılacağını açıkladı.
Yapılan değerlendirmelerde, Ukrayna'nın kamu yönetimi ile altyapı reformlarına ilişkin taahhütlerini yerine getirmesinin bu finansmanın sağlanmasında belirleyici olduğu ifade edildi.
Ukrayna'da acil finansman ihtiyacı sürüyor
Avrupa Birliği kanadı desteğin reform şartlarına bağlı olarak kademeli biçimde aktarıldığını vurgularken, Ukrayna hükümeti ise ülkedeki ekonomik ve yapısal finansman ihtiyacının yüksek seviyede devam ettiğini bildiriyor. Ukraynalı yetkililer, yardım paketinin aktarımı için gerekli mevzuatın parlamentodan hızla çıkarılması amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.