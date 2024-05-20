Reisi'nin cenaze töreninin detayları belli oldu

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın da içinde bulunduğu helikopter, dün dağlık bir bölgeye düştü. Arama kurtarma ekipleri enkaza ulaşırken, Reisi ve beraberindekilerin hayatını kaybettiği açıklandı.

Reisi'nin ölümü üzerine İran'da 5 günlük yas ilan edilirken, dünyanın çeşitli ülkelerinden taziye mesajları geldi.

Cenaze töreninin detayları;

Diğer taraftan Reisi'nin cenaze törenine dair detaylar belli oldu. Reisi ve beraberindekilerin cansız bedenleri Tebriz'e getiriliyor. Naaşlar önce adli tıpa götürülecek, ardından tören düzenlenecek. Cenaze merasimleri 21 Mayıs'ta (yarın) Tahran'da yapılacak.