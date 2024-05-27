Reisi'nin kazadan dakikalar önce helikoptere bindiği görüntüler yayınlandı

İran televizyonunda, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki heyetin son görüntüleri yayınlandı. Reisi, 19 Mayıs pazar günü Azerbaycan'ı ziyaret etmiş ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile iki ülke sınırında Kız Kalesi ve Hudaferin barajlarının açılışını yapmıştı.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'nın (ISNA) aktardığına göre, helikopter kazasının yaşandığı gün çekilen görüntüler 'Kazanın Anlatısı' adlı bir belgesel ile İran televizyonunda yayınlandı.

Görüntülerde, Reisi'nin önce cemaat ile namaz kıldığı ardından İran'a doğru yola çıkmak üzere kazanın yaşanacağı helikoptere bindiği kaydedildi.

Ne olmuştu?

Cumhurbaşkanı Reisi, 19 Mayıs'ta İran-Azerbaycan sınırında baraj açılış törenine katıldı. Reisi, beraberinde Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve bazı yetkililerle dönüşte helikopter kazası geçirdi.

İran Anayasası'na göre en fazla 50 gün içinde yapılması gereken cumhurbaşkanlığı seçiminin 28 Haziran'da düzenleneceği açıklandı. İran'da cumhurbaşkanları, Anayasayı Koruyucular Konseyinin onayladığı adaylar arasından halk tarafından seçiliyor.