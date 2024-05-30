Reisi'ye sabotaj mı yapıldı? İran Genelkurmay Başkanlığı'ndan açıklama

İran Genelkurmay Başkanlığı, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve beraberindeki yetkililerin hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin ikinci ön inceleme raporunu yayımladı.

Raporda, meteorolojiden elde edilen ilk bilgilere göre, Tebriz kentinden Ağbend Köprüsü ve Kızkalesi Barajı'na yapılacak uçuş için hava koşullarının olumlu olduğu tespit edildiği ancak diğer iki helikopterde bulunan pilotların ifadeleri doğrultusunda dönüş yolundaki hava koşullarının kazaya etkisine ilişkin daha detaylı incelemenin yapılması gerektiği ifade edildi.

Düşen helikopterin bakım ve onarımına ilişkin belge, kayıt ve dokümanların incelendiği ve inceleme sonucunda kazada etkili olabilecek herhangi bir soruna rastlanmadığı ifade edildi.

Yapılan inceleme ve hesaplamalara göre, helikopterin hem yolcu hem de teçhizat kapasitesinin yanı sıra uçuş başlangıcında, kalkış ve iniş sırasında ve dönüş rotasındaki maksimum standart ağırlığının izin verilen sınır dahilinde olduğu gözlemlendiği belirtildi.

Öte yandan diğer pilotlar arasında yapılan görüşmelerde, pilotların birbirleriyle en son kazadan 69 saniye önce iletişim kurduğu ve bu süre zarfında herhangi bir acil durum veya kesintinin bildirilmediği kaydedildi.

Sabotaj veya elektronik harp müdahalesine rastlanmadı

Raporda, helikopterin kalıntıları ve parçaların dağılımı üzerinde yapılan incelemeler ve alınan örnekler sonucunda, sabotaj veya elektronik harp müdahalesine ilişkin herhangi bir bulguya rastlanmadığı açıklandı. Son olarak raporda, kazanın asıl nedeni bulununcaya kadar incelemelerin sürdürüleceği ve elde edilen sonuçların paylaşılacağı ifade edildi.

Genelkurmay Başkanlığı’nın yayımladığı ilk ön inceleme raporunda, helikopter enkazı üzerinde herhangi bir kurşun veya harici bir cisme rastlanılmadığı ve düşüş sonrası helikopterde yangın çıktığı bildirilmişti.

İran’ı yasa boğan helikopter kazası

Geçtiğimiz pazar günü Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Azerbaycan-İran sınırında gerçekleştirilen görüşmenin ardından Reisi ve beraberindeki heyeti taşıyan helikopter, dönüş yolunda İran’ın Doğu Azerbaycan eyaletine bağlı Berazin ile Erdeşiri köyleri arasındaki Dizmar ormanında sert iniş yapmıştı. Gece boyu devam eden enkaz bulma çalışmalarında sabaha karşı Türkiye’ye ait Akıncı İHA’nın belirlediği konuma yönelen İranlı yetkililer, helikoptere ait enkaz ile Cumhurbaşkanı Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Doğu Azerbaycan Valisi Malik Rahmeti, Tebriz Cuma İmamı Ayetullah Ali Haşim, Reisi’nin koruması Seyit Mehdi Musevi, pilotlar Tahir Mustafavi ve Muhsin Deryanuş ile teknik personel Behruz Gadimi’nin cenazelerine ulaşmıştı.