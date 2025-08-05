  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Restoran hesaba 'karbon' ücretini eklemeye başladı! Müşterilerin tepkisi büyüyor
Takip Et

Restoran hesaba 'karbon' ücretini eklemeye başladı! Müşterilerin tepkisi büyüyor

Londra'daki bir restoranın müşterilerinin hesaplarına 'gizlice' bir ücret eklemesi tepkilere yol açtı. 1,23 sterlinlik ücret hesapta ‘isteğe bağlı’ olarak yansıtıldı ancak zorla ödettirilmesi pek çok kişinin öfkesine neden oldu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Restoran hesaba 'karbon' ücretini eklemeye başladı! Müşterilerin tepkisi büyüyor
Takip Et

Londra'da bir restoranın, müşterilerinin hesaplarına gizlice ek ücret eklemesi tepkilere yol açtı.

Islington'daki The Pig And Butcher'ı ziyaret eden bir müşteri, yemeklerinin toplam fiyatına eklenen 1,23 sterlinlik isteğe bağlı 'Karbonsuz' ücretini Reddit’te paylaştı.

Restoranın hesabı internette viral oldu

Restoran fişinin paylaşılan görüntüsü kısa sürede internette yayıldı; birçok kişi bu ücreti 'aptalca', 'sinsi' ve hatta 'dolandırıcılık' olarak nitelendirdi.

Restoran hesaba 'karbon' ücretini eklemeye başladı! Müşterilerin tepkisi büyüyor - Resim : 1

Müşteriler restoranların ilave ücretlerine tepki gösteriyor 

Müşteri sosyal medya uygulamasındaki Londra, başlığına “Hizmet ücretine karşı duyarsızlaştım zaten, peki ya karbonsuz yemek? Bu yeni bir şey” diyerek tepki gösterdi.

 Restoran hesaba 'karbon' ücretini eklemeye başladı! Müşterilerin tepkisi büyüyor - Resim : 2

İklim değişikliğini hesaba eklediler

Sosyal medya kullanıcıları, başkentte dışarıda yemek yemenin maliyetine istenmeyen bir ek ücret daha eklendiğini belirterek, restoranları daha fazla ücret almak için iklim değişikliğini bahane olarak kullanmakla suçladı.

 Restoran hesaba 'karbon' ücretini eklemeye başladı! Müşterilerin tepkisi büyüyor - Resim : 3

Restoran sektörüne 2023’te girdi

Karbonsuz yemek yeme kavramı ilk olarak 2023'ün sonlarında restoran sahnesine girmeye başladı ve 'yemeklerin çevresel etkisini dengelemeye' yardımcı olmak amacıyla yaratıldı.

Projenin organizatörü Lightspeed'e göre, 1,23 sterlinlik ücret aynı zamanda 'yüksek ormansızlaşma oranlarını' durdurmak için daha fazla ağaç dikilmesine de yardımcı oluyor.

Web sitesinde şöyle deniliyor:

“Finanse edilen her altı ağaç için restoran bir sürdürülebilir kredi alıyor. Restoranınızın kişiselleştirilmiş Karbon Dostu Yemek portalı aracılığıyla kazanılan kredileri takip edebilir ve bunları Lightspeed yıllık yenilemeleri, yükseltmeleri ve ek yazılımlar için kullanabilirsiniz.”

İkinci el seyahat dönemi başladı! Bütçeyi sarsmadan lüks tatil fırsatı sunuyorİkinci el seyahat dönemi başladı! Bütçeyi sarsmadan lüks tatil fırsatı sunuyorEkonomi
Barcelona'da bir anne - baba pasaportu geçersiz olan çocuklarını havaalanında bırakıp uçağa bindiBarcelona'da bir anne - baba pasaportu geçersiz olan çocuklarını havaalanında bırakıp uçağa bindiDünya
Dünya
ABD'de göstericiler, Trump'ın New York'taki otelinin önünde Gazze'deki açlığı protesto etti
ABD'de göstericiler, Trump'ın New York'taki otelinin önünde Gazze'deki açlığı protesto etti
Bakan Şimşek: Sağladığımız kaynak tutarı 7 milyar dolara ulaştı
BAKAN ŞİMŞEK:
İsrail'in Gazze’deki saldırılarında 20 Filistinli yaşamını yitirdi
İsrail'in Gazze’deki saldırılarında 20 Filistinli yaşamını yitirdi
Barcelona'da bir anne - baba pasaportu geçersiz olan çocuklarını havaalanında bırakıp uçağa bindi
Barcelona'da bir anne - baba pasaportu geçersiz olan çocuklarını havaalanında bırakıp uçağa bindi
Güney Kore kavruluyor: Ülke tarihinin en sıcak ikinci temmuzu yaşandı
Güney Kore kavruluyor: Ülke tarihinin en sıcak ikinci temmuzu yaşandı
170'ten fazla ülke toplanıyor: Plastik krizinde küresel anlaşma sağlanacak mı?
170'ten fazla ülke toplanıyor: Plastik krizinde küresel anlaşma sağlanacak mı?