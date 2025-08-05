Restoran hesaba 'karbon' ücretini eklemeye başladı! Müşterilerin tepkisi büyüyor

Londra'da bir restoranın, müşterilerinin hesaplarına gizlice ek ücret eklemesi tepkilere yol açtı.

Islington'daki The Pig And Butcher'ı ziyaret eden bir müşteri, yemeklerinin toplam fiyatına eklenen 1,23 sterlinlik isteğe bağlı 'Karbonsuz' ücretini Reddit’te paylaştı.

Restoranın hesabı internette viral oldu

Restoran fişinin paylaşılan görüntüsü kısa sürede internette yayıldı; birçok kişi bu ücreti 'aptalca', 'sinsi' ve hatta 'dolandırıcılık' olarak nitelendirdi.

Müşteriler restoranların ilave ücretlerine tepki gösteriyor

Müşteri sosyal medya uygulamasındaki Londra, başlığına “Hizmet ücretine karşı duyarsızlaştım zaten, peki ya karbonsuz yemek? Bu yeni bir şey” diyerek tepki gösterdi.

İklim değişikliğini hesaba eklediler

Sosyal medya kullanıcıları, başkentte dışarıda yemek yemenin maliyetine istenmeyen bir ek ücret daha eklendiğini belirterek, restoranları daha fazla ücret almak için iklim değişikliğini bahane olarak kullanmakla suçladı.

Restoran sektörüne 2023’te girdi

Karbonsuz yemek yeme kavramı ilk olarak 2023'ün sonlarında restoran sahnesine girmeye başladı ve 'yemeklerin çevresel etkisini dengelemeye' yardımcı olmak amacıyla yaratıldı.

Projenin organizatörü Lightspeed'e göre, 1,23 sterlinlik ücret aynı zamanda 'yüksek ormansızlaşma oranlarını' durdurmak için daha fazla ağaç dikilmesine de yardımcı oluyor.

Web sitesinde şöyle deniliyor:

“Finanse edilen her altı ağaç için restoran bir sürdürülebilir kredi alıyor. Restoranınızın kişiselleştirilmiş Karbon Dostu Yemek portalı aracılığıyla kazanılan kredileri takip edebilir ve bunları Lightspeed yıllık yenilemeleri, yükseltmeleri ve ek yazılımlar için kullanabilirsiniz.”