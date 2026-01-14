Reuters: ABD 24 saat içinde İran'a saldırabilir

Katar Uluslararası Medya Ofisi, başkent Doha'daki ABD'ye ait El-Udeyd Hava Üssü'nden bazı personelin ayrılmasının, bölgedeki artan gerilim nedeniyle alınan önleyici bir tedbir olduğunu doğruladı. Reuters'a göre ABD'nin 24 saat içinde İran'a saldırabalir.

Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, Katar'ın vatandaşlarının ve ülkede yaşayanların güvenliğini en yüksek öncelik olarak görmeye devam ettiği vurgulandı. Bu kapsamda kritik altyapıların ve askeri tesislerin korunmasına yönelik gerekli tüm önlemlerin uygulandığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, gelişmelere ilişkin kamuoyunun yalnızca resmi ve yetkili kanallar aracılığıyla bilgilendirileceği belirtildi.

"İran, ABD üslerini hedef alabilir" denilmişti

Uluslararası bazı haber kaynaklarında İran'ın, olası ABD müdahalesine karşı bölgedeki ABD askeri üslerini hedef alabileceği iddia edilmişti.

Reuters'ın haberine göre, ABD 24 saat içinde İran'a yönelik bir saldırı gerçekleştirebilir.