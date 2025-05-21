Reuters: Andriy Portnov, Madrid'de silahlı saldırıda öldürüldü

Eski Ukrayna Cumhurbaşkanı Viktor Yanukoviç'in üst düzey yardımcılarından Andriy Portnov, İspanya'nın başkenti Madrid'de silahlı saldırıda yaşamını yitirdi.

Reuters'ın aktardığı habere göre polis soruşturmasına yakın bir kaynak, kimliği belirsiz silahlı kişi ya da kişilerin, bu sabah Madrid'deki bir okulun önünde Andriy Portnov'u vurarak öldürdüğünü söyledi.

Madrid polisi Reuters'a yaptığı açıklamada, yerel saatle sabah 09:15'te Pozuelo de Alarcon'da bulunan Madrid Amerikan Okulu'nun dışında bir Ukrayna vatandaşının vurulduğuna dair bir ihbar aldıklarını söyledi.

Portnov, 2 Nisan 2010'dan Şubat 2014 sonuna kadar Viktor Yanukoviç'in üst düzey yardımcısı olarak görev yaptı.