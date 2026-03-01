Reuters ayrıntıları yazdı: ABD ve İsrail’den Hamaney’in üst düzey yardımcılarıyla toplantısına denk gelen saldırı planı

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran dini lideri Ali Hamaney'in öldürüldüğünü duyurmasının ardından bugünün ilk saatlerinde İran devlet medyası da dinî liderin saldırıda öldürüldüğünü doğrulamıştı.

İki ABD'li yetkilinin Reuters'a verdiği bilgiye göre ABD ve İsrail, İran'a yönelik saldırıyı dinî lider Hamaney'in üst düzey yardımcılarıyla görüştüğü zamana denk getirecek şekilde planladığını yazdı.

İsrail, Hamaney’in, aralarında Ulusal Güvenlik Konseyi’nin eski güçlü sekreteri Ali Şamkhani ve İslam Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Muhammed Pakpur’un da bulunduğu üst düzey isimlerle birlikte öldürüldüğünü açıkladı.

Saldırılar başlamadan kısa süre önce güvenli bir yerde üst düzey yetkililerle bir araya gelmiş

İki İranlı kaynak Reuters’a, Hamaney’in saldırılar başlamadan kısa süre önce güvenli bir yerde Şamkhani ve Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Ali Laricani ile bir araya geldiğini söyledi.

İsmini vermeme koşuluyla konuşan iki ABD’li kaynak ve ABD’li yetkili, Hamaney’in üst düzey danışmanlarıyla yaptığı toplantının doğrulanmasının, İsrail-ABD hava ve deniz operasyonunu harekete geçirdiğini söyledi.

ABD ve İsrail’in İran genelindeki hava ve deniz saldırıları, İran’ın İsrail’e ve yakın Körfez Arap ülkelerine misilleme saldırıları başlatmasıyla Orta Doğu’yu yeni ve öngörülemez bir çatışmanın içine sürükledi.