Reuters: Çin, Trump'ın işten çıkardığı çalışanları hedef aldı

FDD'nin Yükselen Tehditler Projesi analisti Max Lesser, Çin merkezli şirketlerin yapay zeka uzmanları ve kamu görevlilerine yönelik sahte iş teklifleri sunduğunu belirtti. Araştırma, dört danışmanlık firmasının şüpheli faaliyetlerini ortaya koyarken, bu firmaların "Semiao Intelligence" adlı bir şirketin altyapısını kullandığını gösterdi. Ancak, bu bağlantının tam olarak ne şekilde kurulduğu belirsizliğini koruyor.

Lesser, söz konusu operasyonun Çin istihbaratının bilinen yöntemleriyle uyumlu olduğunu vurguladı ve "ekonomik zorluk çeken eski kamu çalışanlarının hassas durumlarının istismar edilmeye çalışıldığını" belirtti.

Konuyla ilgili resmi makamlardan açıklama gelmedi

Reuters'ın haberine göre, bu şirketlerin aynı sunucuları ve benzer web altyapılarını kullandığını gösteriyor. Bazı durumlarda IP adreslerinin ortak kullanıldığı belirlendi. Reuters, şirket yetkililerine ulaşma girişimlerinin sonuçsuz kaldığını belirtti. Kayıtlı adreslerin gerçek olmadığı, iletişim bilgilerinin geçersiz olduğu tespit edildi. LinkedIn'de yayınlanan iş ilanlarının kaldırıldığı kaydedildi.

Şirketlerin Çin hükümetiyle bağlantısı ve işe alım iddialarının doğruluğu teyit edilemedi. Konuyla ilgili resmi makamlardan açıklama gelmedi.

Uzmanlar, benzer vakaların geçmişte de yaşandığını ve istihbarat faaliyetlerinde bu yöntemlerin sıklıkla kullanıldığını vurguluyor. Konunun ulusal güvenlik boyutunun bulunduğu belirtiliyor.