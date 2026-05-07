Reuters duyurdu: BAE, Hürmüz Boğazı'ndan tankerleri gizlice geçirdi

Sektör kaynakları ve nakliye verilerine göre Birleşik Arap Emirlikleri ve alıcılar, Körfez’de sıkışıp kalan petrolü nakletmek amacıyla, konum izleyicileri kapatılmış ham petrol yüklü tankerleri Hürmüz Boğazı’ndan geçirdi.

Körfez içinde 6 milyon varillik petrol sevkiyatı

Kaynaklara, Kpler gemi takip verilerine ve SynMax'in uydu verileri analizine göre, nisan ayında BAE'nin ulusal petrol şirketi ADNOC, Körfez içindeki terminallerden dört tankerle en az 6 milyon varil ham petrolü ihraç etti. ADNOC, sevkiyatlar hakkında yorum yapmayı reddetti.

Tahran, 28 Şubat'ta başlayan ABD-İsrail saldırılarına, Hürmüz Boğazı'nı kendi ihracatı dışındaki tüm geçişlere fiilen kapatarak yanıt verdi ve küresel petrol ve gaz arzının beşte birini bloke etti. Boğazın kapatılması ve son haftalarda İran'ın ihracatını durduran ABD ablukası, küresel petrol fiyatlarını varil başına 100 doların üzerine çıkardı.

"Hürmüz Boğazı ve bölge sularındaki gemilerin ihtiyaçlarını karşılamaya hazırız"

Öte yandan, İran Limanlar ve Denizcilik Kurumu'nun bir mesajı paylaşıldı. Mesajda, bölge sularında seyreden tüm gemilerin, özellikle İran karasularında ve demirleme alanlarında bulunanların, ihtiyaç duymaları halinde erzak, yakıt temini, sağlık ve tıbbi hizmetler ile gerekli onarım için izinli malzemeler gibi hizmetlerden yararlanabilecekleri belirtildi.

Bu mesajın bölgedeki deniz haberleşme ağları ve VHF sistemleri üzerinden günde 3 kez olmak üzere üç gün boyunca yayımlanacağı kaydedildi.

ABD Başkanı Donald Trump, 4 Mayıs'taki konuşmasında, Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan tarafsız ülkelere ait ticari gemilere eskort sağlamak amacıyla "Özgürlük Projesi"ni başlatacaklarını duyurmuştu. Trump, gemilerde gıda ve temel ihtiyaç sıkıntısı yaşandığını ifade ederek operasyonun "insani amaçlar" taşıdığını savunmuştu.