Reuters duyurdu: Dünyaca ünlü The Economist’te dev satış

Dünyanın saygın yayınlarından biri olan The Economist’te önemli bir gelişme yaşandı. İngiliz yatırımcı Lynn Forester de Rothschild, ailesine ait yüzde 26,7’lik hisselerini satışa çıkarma kararı aldı. Bu gelişme, dergide 10 yıl aradan sonra yaşanacak en büyük sahiplik değişimi olarak değerlendiriliyor.

2015 yılında da benzer bir süreç yaşanmış, eğitim yayıncısı Pearson, dergideki yüzde 50’lik hissesinin büyük bölümünü İtalyan Agnelli ailesinin sahibi olduğu Exor şirketine 469 milyon sterline (yaklaşık 531 milyon dolar) satmıştı. Kalan hisseler ise The Economist tarafından 182 milyon sterline (206 milyon dolar) geri alınmıştı.

Bugün Exor, The Economist Group’un yaklaşık yüzde 43,4’üne sahip durumda. Şirketin kendisi ve diğer ortakların toplam payı ise yüzde 29,9 seviyesinde. Rothschild ailesinin hissesi, yüzde 20’si oy hakkına sahip olmak üzere, toplam yüzde 26,7 oranında bulunuyor.

Toplam değeri 400 milyon sterline (yaklaşık 537 milyon dolar) kadar çıkabilir

Edinilen bilgilere göre, Rothschild ailesinin payının toplam değeri 400 milyon sterline (yaklaşık 537 milyon dolar) kadar çıkabilir. Bu da şirketin genel değerini 800 milyon sterline (1,1 milyar dolar) seviyesinde belirliyor.

2015’teki son büyük işlemde The Economist Group’un değeri 1,1 milyar sterlin (1,5 milyar dolar) olarak hesaplanmıştı.

Satış kararı, Rothschild ailesinin gayrimenkul, servet yönetimi ve tarım gibi sektörlerdeki yatırımlarını kapsayan genel bir portföy gözden geçirme sürecinin parçası olarak değerlendiriliyor.

The Economist Group sözcüsü yaptığı açıklamada, “E.L. Rothschild ve ERANDA Vakfı uzun vadeli yatırımcılarımız ve cömert destekçilerimizdir. Portföylerini düzenli olarak stratejik olarak değerlendirirler ve bu süreci şirketle yapıcı bir şekilde yürütmektedirler” ifadelerini kullandı.

Şirketin şu anda 1,25 milyon abonesi bulunuyor

1843’te kurulan The Economist, dijital dönüşüm döneminde bağımsız iş dünyası gazeteciliğinin öncüsü olmayı sürdürüyor. Şirketin şu anda 1,25 milyon abonesi bulunuyor; bunların yüzde 66’sı dijital abonelik sahibi. 2021’de bu oran yüzde 44 seviyesindeydi.

The Economist Group, son mali raporunda yıllık 369 milyon sterlin (495 milyon dolar) gelir ve yüzde 17 kâr marjı bildirdi.

Yayın grubunun gelirlerinin yüzde 40’ı Kuzey Amerika’dan, yüzde 21’i Avrupa’dan, yüzde 20’si Birleşik Krallık’tan, yüzde 14’ü Asya’dan ve yüzde 5’i diğer bölgelerden geliyor.