Reuters: İsrail tankları Refah'a girdi

İsrail'in 7 Ekim 2023'te Gazze'ye başlattığı saldırılar sürerken, Reuters İsrail tanklarının sivillerin sığındığı Refah kentinin merkezine ulaştığını duyurdu.

3 haftada 1 milyon Filistinli yerinden edildi

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, Refah'taki duruma ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, son 3 haftada İsrail ordusunun saldırılarından kaçmak isteyen 1 milyon Filistinlinin Refah'tan Gazze'nin farklı bölgelerine göç ettiği kaydedildi.

Gidecek güvenli hiçbir yeri olmayan bu insanların devam eden saldırılardan kaçtığı ifade edildi.

Yaşanan yiyecek ve su sıkıntısına dikkati çekilen açıklamada, her geçen gün Gazze'deki Filistinlilere yardım ve koruma sağlamanın neredeyse imkansız hale geldiği vurgulandı.

UNRWA, 20 Mayıs'ta yaptığı açıklamada İsrail ordusunun saldırılarına devam ettiği Refah'tan 2 haftada 810 binden fazla Filistinlinin ayrılmak zorunda kaldığını bildirmişti.

BMGK acil toplanacak

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Cezayir'den gelen talep üzerine İsrail'in karadan saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nin Refah bölgesindeki durumu görüşmek için acil toplanacak.

Cezayir resmi ajansı APS'de yer alan haberde, "Cezayir'in, işgal altındaki Filistin topraklarında yaşanan tehlikeli gelişmeler ve son olarak da işgalci İsrail'in Refah bölgesinde yerinden edilmiş insanların çadırlarını bombalaması üzerine BMGK'den acil toplantı talebinde bulunduğu" ifade edildi.

BMGK'nin bugün acil toplanacağı belirtilen açıklamada, toplantıda "BMGK'nin İsrail'in yerinden edilmiş sivillerin çadırlarına yönelik saldırıya vereceği yanıtın ele alınacağına" işaret edildi.

İsrail ordusu, 7 Mayıs'ta, Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır'la olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.

İsrail, Uluslararası Adalet Divanı'nın aldığı tedbir kararına rağmen 26 Mayıs'ta Refah'ta yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarını bombalamış, saldırıda 23'ü kadın, çocuk ve yaşlı olmak üzere en az 45 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 249 Filistinlinin yaralandığı bildirilmişti. (Reuters - AA)