  3. Reuters duyurdu: Türkiye, Gazze’de görev gücüne katılıyor!
İngiliz haber ajansı Reuters tarafından Türkiye'nin Gazze'de cesetlerinin yerleri bilinmeyen İsrailli rehinelerin cesetlerini bulmak için kurulacak ortak görev gücüne İsrail, ABD, Katar ve Mısır ile birlikte katılacağı iddia edildi.

Reuters'a konuşan üst düzey bir Türk yetkili, Türkiye'nin cesetlerinin yeri bilinmeyen İsrailli rehinelerin aranması için oluşturulacak ortak görev gücüne katılacağını açıkladı. 

Ortak görev gücünde Türkiye dışında ABD, Katar ve Mısır da yer alacak. 

Hamas, 20 rehineyi İsrail'e teslim edecek

Agence France-Presse (AFP) haber ajansının Hamas müzakere ekibine yakın bir kaynağa dayandırdığı habere göre ise Hamas anlaşmanın ilk aşaması kapsamında 20 canlı rehineyi tek seferde serbest bırakacak.

İsrail, yaklaşık 2 bin Filistinli tutukluyu serbest bırakacak: Bunların 250'si müebbet hapis cezasına çarptırılmış, bin 700'ü ise savaşın başlamasından bu yana tutuklu bulunan kişilerden oluşuyor.

İsrail: Hükümet onaylayınca yürürlüğe girecek

Tarafların üzerinde mutabakata vardığı Gazze'de ateşkes anlaşmasının, İsrail hükûmeti tarafından onaylanmasının ardından yürürlüğe gireceği bildirildi.

Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesi için hükümet tarafından onaylanması bekleniyor.

Daha önce kabine toplantısının 17:00'de yapılacağı bildirilse de İsrailli bakanlara, bugün saat 18:00'de "rehinelerin serbest bırakılması taslağı" gündemiyle oturum çağrısı yapıldığı aktarıldı.

Kabinenin anlaşmayı onaylamasının ardından mutabakata varılan Gazze'de ateşkes anlaşmasının yürürlüğe gireceği belirtildi.

