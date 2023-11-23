Reuters duyurdu: Türkiye İsveç kararıyla ilgili NATO'yu bilgilendirdi
Reuters haber ajansı, iki kaynağa dayandırdığı haberinde, Türkiye’nin NATO’yu İsveç’in üyelik başvurusunun gelecek hafta yapılacak NATO Dışişleri Bakanları toplantısındaki katılım törenine yetişmeyeceği konusunda bilgilendiğini duyurdu.
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Geçen hafta TBMM Dışilişkiler Komisyonu, İsveç’in NATO’ya üyelik başvurusuna ilişkin oylamayı ertelemişti.
Reuters’a konuşan bir kaynak, komisyonun salı ve çarşamba günleri konuyu masaya yatırmaya devam edeceğini söyledi.
NATO Dışişleri Bakanları 28-29 Kasım’da Belçika’nın başkenti Brüksel’de toplanacak.