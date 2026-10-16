Reuters duyurdu: Ukrayna'ya Starshield kısıtlaması Beyaz Saray'dan

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Reuters'ın iki ABD'li yetkili ile konu hakkında bilgi sahibi bir Batılı yetkiliye dayandırdığı habere göre, Ukrayna'nın askeri amaçlarla kullandığı Starshield uydu ağına erişimin kısıtlanması talimatı Beyaz Saray'dan geldi.

Ancak yetkililer, kararın Beyaz Saray'da kim tarafından alındığına veya uygulamadan kimin sorumlu olduğuna ilişkin bilgi paylaşmadı.

Ukrayna'nın Starshield sistemine erişiminin kısıtlanmasının ardından Kiev yönetimi, salı ve çarşamba günleri Beyaz Saray, ABD Dışişleri Bakanlığı ve Pentagon'daki üst düzey yetkililerle telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Üst düzey bir Ukraynalı yetkili, Kiev'e söz konusu kararın "Beyaz Saray kararı olduğu" bilgisinin verildiğini aktardı.

Pentagon, SpaceX'in Starlink uydu internet sisteminin askeri versiyonu olan Starshield'ın en büyük müşterisi olarak biliniyor.

Ukrayna'nın cephedeki operasyonları zorlaştı

Ukraynalı yetkililer, uydu ağına getirilen kısıtlamaların cephedeki askeri faaliyetleri olumsuz etkilediğini belirtti.

Kısıtlamaların, Ukrayna ordusunun işgal altındaki bölgelerde Rus güçlerine ve lojistik hatlarına yönelik saldırılarını zorlaştırdığı ifade edildi. Ayrıca Rusya'nın kullandığı Şahed tipi insansız hava araçlarını etkisiz hale getirmek için kullanılan önleme dronlarının hareket kabiliyetinin de yavaşladığı bildirildi.

SpaceX Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk ise yaptığı açıklamada, Starshield sistemlerinin ABD hükümetine ait olduğunu ve onun kontrolünde bulunduğunu belirtti. Musk, sistemin hızı veya kullanımına yönelik kısıtlamalar konusunda karar yetkisinin ABD ordusu ya da başkanda olduğunu ifade etti.

ABD ile Ukrayna arasındaki gerilim tırmanıyor

Kiev ile Washington arasındaki ilişkiler, 9 Ekim'de Miami'de gerçekleştirilen ve iki ülkenin yanı sıra Avrupa ile Dünya Bankası temsilcilerinin de katıldığı toplantının ardından daha da gerildi.

Reuters'a konuşan bir kaynağa göre, ABD'li müzakereciler Jared Kushner ve Steve Witkoff, Ukrayna ile yapılan görüşmelerde sert bir tutum sergiledi.

ABD'li müzakerecilerin, Washington'un defalarca yaptığı çağrılara rağmen Kiev'in Rus petrol rafinerilerine yönelik saldırılarını sürdürmesinden rahatsızlık duyduğunu Ukraynalı yetkililere ilettiği belirtildi.

ABD'nin Rusya ile dizel anlaşması tepki çekti

ABD'nin Rusya ile dizel yakıt tedarikine yönelik anlaşma yapması da tartışmaları artırdı. Beyaz Saray'ın, anlaşmanın Moskova'nın barış görüşmelerindeki tutumunu yumuşatmasını sağlayacağını umduğu belirtildi.

Anlaşma kapsamında Rusya'nın ABD ve küresel pazarlara 2,25 milyon varilden fazla dizel yakıt tedarik etmesi öngörülüyor.

Söz konusu anlaşma, bazı ABD'li milletvekillerinin yanı sıra Ukrayna ve Avrupa ülkelerinin de tepkisini çekti. Eleştirilerde, anlaşmanın Rusya'ya savaşı sürdürmek için gelir sağlayabileceği ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i çatışmayı sona erdirecek tavizler vermeye zorlamayabileceği vurgulandı.

Trump ve Zelenskiy karşı karşıya geldi

Son günlerde ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasındaki sözlü gerilim de arttı.

Zelenskiy, ABD'nin Rusya ile yaptığı dizel yakıt anlaşmasını "zayıflık göstergesi" olarak nitelendirdi. Trump ise Ukrayna'da seçim yapılması çağrısında bulunarak Zelenskiy'nin görevden ayrılması gerektiğini savundu.

Starshield'a yönelik kısıtlamaların da gündeme gelmesiyle Washington ile Kiev arasındaki anlaşmazlıkların daha da derinleştiği değerlendiriliyor.