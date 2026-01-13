Reuters: İran'daki protestolarda iki bin kişi öldü

İngiliz haber ajansı Reuters, İranlı bir yetkilinin 28 Aralık'tan bu yana devam eden protestolarda ölü sayısının 2 bin olduğunu söylediğini yazdı.

Yetkili, ölenler arasında protestocuların yanı sıra güvenlik görevlilerinin de bulunduğunu söyledi ancak detay vermedi. Yetkili, sivillerin ve güvenlik personelinin ölümünden "teröristleri" sorumlu tuttu.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, 12 Ocak'ta güvenlik güçlerinin hükümet karşıtı protestoları tamamen kontrol altına aldığını duyurmuştu.

Ne oldu?

İran'da yerel para biriminin döviz karşısındaki yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle 28 Aralık 2025'te, Tahran'da da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentinde rejim karşıtı gösterilere dönüştü.

Başkent Tahran başta olmak üzere Tebriz, Meşhed, Ahvaz, İsfahan, Şiraz, Kum, Yezd, Kirmanşah, Kirman ve Kereç gibi birçok kenteki gösterilerde kamu kurumları ve polis araçları ateşe verildi. Tahran yönetimi, protestoların büyümesi üzerine ülke genelinde internet erişimini kesti.

Hükümet karşıtı protestolara dönüşen kitlesel gösteriler sürerken, ABD merkezli sivil toplum örgütü İran İnsan Hakları Aktivistleri (HRA) protestoların bilançosuna ilişkin son verileri kamuoyu ile paylaştı.

Ölü sayısının 646’ya yükseldiği aktarıldı

HRA’dan yapılan açıklamada, protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısının en az 646’ya yükseldiği belirtilerek, "Bunların arasında 9’u çocuk 505 protestocu, 133 asker ve kolluk kuvveti personeli, 7 protesto gösterilerine katılmayan sivil ve 1 savcı bulunmaktadır" ifadelerine yer verildi.

Bazı ölüm vakalarının inceleme altında olduğu kaydedilen açıklamada, "HRA halen doğrulama aşamasında olan 579 adet ölüm vakası raporu daha almıştır" denildi. Gösteriler sırasında tutuklanan kişi sayısının ise 10 bin 721’e ulaştığı aktarılarak, "İran'ın 187 şehrindeki 606 noktaya yayılan protestolar, iletişimin tamamen kesilmesine rağmen devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.

HRA’dan dün yapılan açıklamada, İran'da 28 Aralık'tan bu yana devam eden protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısının en az 544’e, tutuklananların sayısının ise 10 bin 681’e yükseldiği bildirilmişti.