Reuters: İstihbarat raporları, İran'da yönetimin yakın zamanda çökme riskinin olmadığını gösteriyor

Reuters’ın konuya aşina üç kaynağa dayandırdığı haberine göre, ABD istihbarat değerlendirmeleri, İran liderliğinin büyük ölçüde ayakta olduğunu ve yakın zamanda çökme riski bulunmadığını gösterdi. En son istihbarat değerlendirmesinin son birkaç günde tamamlandığı belirtildi.

Bulgulara aşina bir kaynak, çok sayıda istihbarat raporunun “rejimin düşme tehlikesi içinde olmadığına” ve “İran halkı üzerindeki kontrolünü koruduğuna” dair tutarlı analizler sunduğunu söyledi.

Reuters’a göre istihbarat değerlendirmeleri, ABD-İsrail saldırılarının ilk günü olan 28 Şubat’ta dini lider Ayetullah Ali Hamaney’in öldürülmesinin ardından bile İran’ın siyasi liderliğinin dayanıklılığını ortaya koydu.

Haberde üst düzey bir İsrailli yetkiliye dayandırılan ifadelerde, İsrailli yetkililerin de savaşın İran hükümetinin çökmesine yol açacağının kesin olmadığını kabul ettiği belirtildi.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı bin 348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.