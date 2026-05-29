Reuters: Rusya, Ermenistan seçimlerine müdahale etmeyi planlıyor

Batılı istihbarat kaynaklarına göre Rusya, Ermenistan'daki parlamento seçimleri öncesinde ülkenin Batı'ya yakınlaşmasını durdurmak amacıyla gizli operasyonlar planlıyor.

Reuters haber ajansı, Batılı istihbarat ve hükümet yetkililerine dayandırdığı haberinde, Moskova'nın 7 Haziran'da yapılacak seçimlerde Başbakan Nikol Paşinyan'ın yeniden seçilmesini kesin olarak engellemek istediğini yazdı.

Reuters'in ele geçirdiği belgeler ve görüştüğü beş Batılı istihbarat görevlisinin verdiği bilgilere göre Rusya'nın planları arasında Rusya yanlısı adayları destekleyen dezenformasyon kampanyaları ve Rusya'da yaşayan on binlerce Ermeni seçmenin ülkeye uçaklarla taşınması da bulunuyor.

DW Türkçe'nin derlediği habere göre Rus yetkililerin, Rusya'da yaşayan Ermenileri Paşinyan'ın rakiplerine oy vermeleri için ülkeye taşımayı değerlendirdiği aktarıldı. Zira Ermenistan seçimlerinde yurtdışından oy kullanılamıyor.

Bunun için Rusya'da yaşayan iki milyondan fazla Ermeni seçmenin oyu kritik önemde. Üç kaynağa göre Rus makamları 100 bin seçmenin taşınması için yaklaşık 50 milyon dolar bütçe hesapladı.

Dezenformasyon kampanyaları devrede

Ayrıca Rus yetkililerin, Paşinyan hükümetini hedef alan mevcut çevrim içi dezenformasyon kampanyalarını yoğunlaştırdığı belirtildi.

Bu kampanyalarda Kremlin'e yakın "Storm‑1516" adlı bot ağı ile Social Design Agency (SDA) gibi Rus siyasi danışmanlık şirketlerinin rol aldığı ifade edildi.

SDA tarafından hazırlanan bir belgede, Paşinyan'a karşı "olumsuz bir tutum oluşturmak" amacıyla "Yerevan1" adlı bir medya kuruluşu kurulması öneriliyor.

"Rusya Ermenistan'ın Batı politikasını tehdit olarak görüyor"

Carnegie Europe uzmanı Thomas de Waal, Paşinyan'ın politikalarının Rusya açısından "tehdit" olarak görüldüğünü belirterek, Ermenistan'ın Batı açılımının "Moskova'nın ülkedeki fiili tekelini kaybetmesi" anlamına geldiğini söyledi.

Aralarında üst düzey bir ABD yetkilisinin de bulunduğu üç kaynak ise Paşinyan'ın güvenliğine ilişkin ciddi ve devam eden endişeler olduğunu aktardı.

ABD yönetiminin bazı birimlerinin, CIA dahil, son yıllarda Paşinyan'ın kişisel güvenliğine gizli destek sağladığı iddia edildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Reuters'ın yorum talebine yanıt vermedi ancak perşembe günü yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ermenistan'ın iç işlerine karıştığı yönündeki iddiaları "casusluk paranoyası" olarak nitelendirdi.

Ermenistan hükümeti ise somut iddialara yanıt vermekten kaçınırken, "özgür ve adil seçimleri koruyacaklarını" vurguladı.

Moskova'nın desteklediği aday olarak görülen milyarder Samvel Karapetyan ise bu yakınlığı reddediyor. Karapetyan'ın avukatı müvekkilinin "Rusya'nın desteğine dair hiçbir bilgisi olmadığını" ileri sürdü.

Dağlık Karabağ savaşı sonrası Batı ile yakınlaşma

Üç milyon nüfuslu Ermenistan, Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından büyük ölçüde Rusya'nın etkisi altına girmiş ve Rus askerlerine ev sahipliği yapmıştı.

Ancak Dağlık Karabağ savaşında Azerbaycan'a karşı ağır bir yenilgiye uğrayan ve Rusya'yı destek vermemekle suçlayan Paşinyan, son yıllarda Avrupa ve NATO ile yakınlaşma politikası izliyor.

Paşinyan ayrıca ABD Başkanı Donald Trump'a yakın bir isim olarak değerlendiriliyor ve Trump yönetimi yeniden seçilmesini destekliyor.

Seçimlere iki haftadan az bir süre kala ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun başkent Erivan'da yürüttüğü temaslar da bu desteğin açık bir ifadesi. Rubio Paşinyan yönetimine tam destek açıkladığı ziyarette çeşitli anlaşmalara da imza attı.

Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın bu ay başında Avrupa Siyasi Topluluğu'nun 8. Zirvesi'ne ev sahipliği yapması ve zirveye Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin de katılması Rusya'nın tepkisine neden olmuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Paşinyan'ın politikalarından duyduğu rahatsızlığı açıkça dile getirirken Moskova Ermenistan'a ucuz doğal gaz tedarikini kesme tehdidinde bulundu, hatta meyve, sebze, çiçek ve brendi gibi Ermeni ürünlerinin ithalatını kısıtladı.