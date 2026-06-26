Reuters: Trump, Türkiye'ye jet motoru satışını kongreye bildirdi

ABD'de Donald Trump yönetimi, Türkiye'nin milli muharip uçağı KAAN'ın seri üretiminde kullanılacak F110 jet motorlarının satışı için Kongre'ye resmi bildirimde bulundu.

Konuya yakın kaynaklara dayandırılan haberlere göre, 700 ila 800 milyon dolar arasında bir mali hacme sahip olduğu belirtilen tedarik paketi; General Electric (GE) tarafından üretilen 80 adet F110 motorunu, test ekipmanlarını ve yedek parçaları kapsıyor. Trump yönetiminin, Kongre'deki olası itirazlar nedeniyle sürecin uzamasını önlemek amacıyla inceleme aşamalarını hızlandıracağı ifade ediliyor.

Trump: Türkiye çok mutlu edecek bir şey yapacağım

ABD Başkanı Donald Trump, dün düzenlediği basın toplantısında Türkiye'nin F-35 ve jet motoru taleplerine ilişkin soruları yanıtlamıştı. Gelecek ay Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi öncesinde Türkiye'ye yönelik bir "hediye paketi" olup olmadığı sorulan Trump, "Evet, öyle düşünüyorum. Türkiye bir NATO üyesi. Türkiye'yi çok mutlu edecek bir şey yapacağım." ifadelerini kullanarak sürecin Ankara'nın beklentileri doğrultusunda ilerleyeceğinin sinyalini vermişti.

Trump yönetimi, geçtiğimiz yıl da benzer bir yöntemle Kongre'nin itirazlarına rağmen Suudi Arabistan'a silah sevkiyatı gerçekleştirmişti.

40 adet KAAN uçağının seri üretimi garantiye alınacak

Satış onayının resmiyet kazanması, Türkiye'nin 2016 yılında başlattığı yerli 5. nesil savaş uçağı programı KAAN için kritik bir eşiğin geçilmesi anlamına geliyor. Halihazırda prototip uçuşlarında da kullanılan çift motorlu F110 motorlarından 80 adet tedarik edilmesiyle, ilk etapta 40 adet KAAN uçağının seri üretimi garanti altına alınmış olacak.

KAAN projesi, Türk Hava Kuvvetleri envanterindeki F-16 filosunun uzun vadede yenilenmesi ve Türkiye’nin savunma sanayisinde dışa bağımlılığını azaltması açısından stratejik öneme sahip. yerli motor geliştirme çalışmaları tamamlanana kadar F110 motorları KAAN'a güç vermeye devam edecek.

Ankara, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi tedarik edilmesinin ardından çıkarıldığı F-35 programına geri dönüş ve CAATSA yaptırımlarının kaldırılması yönündeki diplomatik temaslarını da sürdürüyor.