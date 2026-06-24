Reuters: Trump yönetimi Türkiye'ye milyonlarca dolarlık jet motoru satacak

ABD'de Donald Trump yönetiminin, Kongre'den gelen bazı itirazlara rağmen Türkiye'ye yüz milyonlarca dolar değerinde onlarca jet motoru satışını gerçekleştirmek üzere harekete geçtiği bildirildi. Konuya yakın kaynaklar, bu adımın gelecek ay Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi öncesinde ilişkiler açısından önemli bir gelişme olduğunu belirtiyor.

Reuters'ın haberine göre General Electric (GE) tarafından üretilen motorlar, Türkiye'nin savunma sanayisinde yerlilik oranını artırma hedefi doğrultusunda 2016 yılında başlatılan ilk milli muharip uçak projesi KAAN'da kullanılacak. Kaynaklar, tedarik paketinin toplam maliyetinin 700 milyon doları aşacağını ifade ediyor.

Türkiye ve ABD ilişkileri, ABD Başkanı Donald Trump döneminde genel olarak olumlu bir seyir izlese de, Ankara'nın Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi tedarik etmesinin ardından Washington'ın Türkiye'yi F-35 programından çıkarma ve yaptırım uygulama kararları iki ülke arasında uzun süredir müzakere edilen başlıklar arasında yer alıyor.

ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Kıdemli Üyesi Demokrat Gregory Meeks'in, gayriresmi inceleme sürecinde söz konusu satışa yönelik itirazlarını dile getirdiği ve pakete henüz onay vermediği belirtildi. Ancak kaynaklar, Kongre'deki bu itiraza rağmen satışın önümüzdeki günlerde netleşmesini ve ABD Dışişleri Bakanlığının konuya ilişkin resmi bildirimi kısa süre içinde Kongre'ye sunmasını bekliyor. ABD Dışişleri Bakanlığı ise konuya ilişkin resmi bir açıklama yapmadı.

Satış sürecinin hızlandırılması yönündeki adımlar, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın tedarik sürecindeki gecikmelere yönelik kamuoyuna yansıyan eleştirilerinden yaklaşık bir yıl sonra geldi.

Türkiye, savunma harcamaları, yük paylaşımı ve bölgesel güvenlik konularının stratejik önem taşıdığı bir dönemde, 7-8 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek NATO Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.