Reuters: Türkiye, İsveç'in NATO üyeliğini yıl sonuna kadar onaylayacak

NATO Dışişleri Bakanları dün Brüksel'de bir araya geldi. Batı savunma blokundan bazıları katılım töreni için İsveç'in NATO üyeliği onayının o zamana kadar tamamlanacağını umuyordu.

Ancak geçen hafta Türkiye, ittifaka, İsveç’in üyelik onayının toplantıya yetişmeyeceğini iletmişti.

Reuters’in geçtiği habere göre üst düzey bir yetkili, İsveç'in yıl sonunda ittifaka resmen katılacağını söyledi.

İsminin açıklanmaması kaydıyla konuşan yetkili, "Toplantının özetinin İsveç’in üyeliğinin yıl sonundan önce gerçekleşmesi yönünde olduğunu söyleyebilirim” dedi.

Yetkili, dünkü toplantılarda Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın mevkidaşlarına sorunun çözülmesi için "çok" çalıştıklarını söylediğini aktardı.

Yetkili, Fidan'ın onay sürecinin ne zaman tamamlanacağı konusunda zaman belirtip belirtmediğine dair ise “Birkaç hafta dedi" ifadesini kullandı.

Hem İsveç hem de Finlandiya, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından geçen yıl mayıs ayında NATO'ya katılma talebinde bulunmuştu.

Türkiye nisan ayında Finlandiya'nın üyeliğini onaylamış ancak İsveç'i bekletmişti.

İsveç'in NATO üyeliği son olarak Meclis Dışişleri Komisyonu'nda görüşülmüş fakat karar alınmadan ertelenmişti.

Türkiye, İsveç'ten NATO üyeliğini onaylama karşılığında PKK üyesi olduğunu öne sürdüğü kşileri kendilerine teslim etmesini talep ediyor. Ancak bu Türkiye’nin taleplerinden sadece görüneni. Parde arkasında ABD ile F-16 savaş uçakları satışının da pazarlık konusu yapıldığı belirtiliyor.