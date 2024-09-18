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Reuters yazdı: Almanya, İsrail'e silah ihracatını durdurdu

Dış kaynaklardan edinilen bilgiye göre Almanya, İsrail'e silah ihracatını durdurdu.

Haber Merkezi
Reuters
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Reuters yazdı: Almanya, İsrail'e silah ihracatını durdurdu
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Reuters'da yer alan habere göre Almanya, İsrail'e yeni savaş silahları ihracatını askıya aldı.

Ekonomi Bakanlığı'nın ihracat lisanslarını onaylayan verilerine göre, Almanya geçen yıl İsrail'e askeri teçhizat ve savaş silahları da dahil olmak üzere 326,5 milyon Euro (363,5 milyon dolar) değerinde silah ihracatını onayladı ve bu, 2022'ye göre 10 kat artış anlamına geliyor.

Bakanlığa yakın bir kaynak, Almanya'dan yapılan bu tür ihracatların insani hukuku ihlal ettiği yönündeki davaların sonuçlanmasına kadar İsrail'e silah ihracat lisansı onayı çalışmalarının durdurulduğunu söyledi.

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