Reuters yazdı: Putin nükleer seçeneğini ciddi şekilde düşünüyor

Reuters'a değerlendirmede bulunan üç analist, Batı'nın Ukrayna'nın Rusya'yı vurmak için uzun menzilli füzelerini kullanmasına izin vermesi halinde Vladimir Putin'in misilleme seçeneklerinin Rusya yakınlarındaki İngiliz askeri varlıklarını vurmak ya da en uç noktada niyetini göstermek için bir nükleer deneme yapmak olabileceğini söyledi. Ukrayna konusunda Doğu-Batı gerilimi yeni ve tehlikeli bir aşamaya girerken, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve ABD Başkanı Joe Biden, Kiev'in Rusya'daki hedeflere karşı uzun menzilli ABD ATACMS veya İngiliz Storm Shadow füzelerini kullanmasına izin verilip verilmeyeceği konusunda Washington'da görüşmelerde bulundu.

Şimdiye kadarki en net uyarısını yaptı

Başkan Putin perşembe günü yaptığı açıklamada, şimdiye kadarki en net uyarısını yaparak, Batı'nın böyle bir adım atması halinde Rusya ile doğrudan savaşacağını ve bunun da çatışmanın doğasını değiştireceğini söyledi. Rusya lideri “uygun” bir yanıt sözü verdi ama bunun neleri içereceğini belirtmedi. Ancak haziran ayında, Batı'nın düşmanlarını yurtdışındaki Batı hedeflerini vurmak üzere Rus silahlarıyla silahlandırma ve ABD ile Avrupalı müttefiklerinin vuruş mesafesine konvansiyonel füzeler yerleştirme seçeneğinden bahsetti.

"Putin'in nükleer kullanımı dışında seçeneği yok"

Hamburg'daki Barış Araştırmaları ve Güvenlik Politikası Enstitüsü'nde silah uzmanı olan Ulrich Kuehn, Putin'in bir tür nükleer mesaj vermeyi seçmesini göz ardı etmediğini söyledi. Örneğin Batı'yı korkutmak amacıyla bir nükleer silah denemesi yapmak gibi. Kuehn, "Bu çatışmanın dramatik bir şekilde tırmanması anlamına gelecektir. Çünkü mesele şu ki, eğer Batı hala devam ederse, Putin'in elinde gerçek nükleer kullanım dışında başka ne seçenekleri kaldı ki?" dedi.

Rusya'nın Sovyetler Birliği'nin dağılmasından önceki yıl olan 1990'dan bu yana nükleer silah denemesi yapmadığını ve nükleer bir patlamanın daha tehlikeli bir dönemin başlangıcına işaret edeceğini söyleyen Kuehn, Putin'in Ukrayna'ya yönelik artan NATO desteğine verdiği tepkilerde zayıf görüldüğünü hissedebileceği uyarısında bulundu. Kuehn, "Nükleer deneme yeni bir şey olur. Rusya'nın son birkaç yıl içinde imzaladığı bir dizi uluslararası güvenlik anlaşmasını bozmasıyla aynı doğrultuda olacaktır” diye de ekledi.

"Ruslar nükleer test gerçekleştirebilir"

Avusturya'daki Innsbruck Üniversitesi'nde güvenlik uzmanı olan Gerhard Mangott da verdiği bir röportajda Rusya'nın vereceği yanıtın bir tür nükleer sinyal içermesinin mümkün olduğunu ancak bunun pek olası olmadığını düşündüğünü söyledi. Mangott, "Ruslar bir nükleer test gerçekleştirebilir. Gerekli tüm hazırlıkları yapmış durumdalar. Eninde sonunda nükleer silahlara başvuracağımızı söylerken ciddi olduklarını göstermek için ülkenin doğusunda bir yerde taktik bir nükleer silah patlatabilirler" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın BM Büyükelçisi Vassily Nebenzia cuma günü BM Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada NATO'nun Ukrayna'nın Rusya'ya karşı daha uzun menzilli silahlar kullanmasına izin vermesi halinde “nükleer bir güce karşı düşmanlıklara doğrudan taraf olacağını” söyledi. “Bunu unutmamalı ve sonuçlarını düşünmelisiniz” diye de ekledi.

Innsbruck Üniversitesi'nden Mangott, Putin'in uyarısının Rus devlet televizyonunda defalarca gösterilmesinin, Putin'in bu uyarıyı yerine getirmesi gerektiği yönünde bir beklenti yarattığını söyledi.

Putin'in sözcüsü Dmitri Peskov cuma günü düzenlediği basın brifinginde Putin'in mesajının “son derece açık ve net” olduğunu vurguladı. Kremlin'in eski danışmanı Markov, “Rusya'nın yavaş ateşte kurbağa kaynatma” stratejisini bozmaya karar verdiğini söyleyerek, Batı'nın Rusya'nın sert bir tepkisini provoke etmemek için Ukrayna'ya yardımını kademeli olarak arttırmasına atıfta bulundu.

"NATO topraklarına bir saldırı beklemiyoruz"

Kuehn'e göre nükleer sabotajlar ya da İngiliz varlıklarına yönelik saldırılar dışında, Rusya'nın Ukrayna'nın sivil altyapısına yönelik saldırılarını arttırması daha öngörülebilir tepkiler olabilir. Mangott, Batı'nın yeşil ışık yakması halinde Kiev'in Rusya'nın askeri tepkisinin yükünü çekeceğini öngördü ve NATO topraklarına yönelik bir Rus askeri saldırısı beklemediğini de belirtti. Kuehn bir diğer seçeneğin de Rusya'nın Avrupa'da sabotaj ya da ABD seçim kampanyasına müdahale gibi hibrid eylemleri tırmandırması olduğunu söyledi.

Mangott, Batı için tehlikenin Putin'in kırmızı çizgilerinin gerçekte nerede olduğunu bilmemesi olduğunu söyledi. Mangott, “Ukrayna'nın Batılı silahları kullanmasına, Batılı uydu görüntüleriyle desteklenmesine (ve) Batılı askeri danışmanlara izin vermek, Rusya'nın hayati çıkarlarına çok yakından tecavüz eden bir şey. Bu yüzden 'Hiçbir şey olmayacak, hadi yapalım gitsin' diyenlerin yanıldığını düşünüyorum" diye konuştu.