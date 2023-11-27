Reuters'e konuşan Mısırlı yetkililer: Ateşkesin uzatılması için anlaşma yakın
Mısır güvenlik kaynakları, Reuters'a yaptığı açıklamada, İsrail-Hamas arasındaki ateşkesin uzatılması için anlaşmanın yakın olduğunu açıkladı.
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Reuters Haber Ajansına konuşan Mısırlı güvenlik kaynakları, Mısırlı, Katarlı ve ABD'li müzakerecilerin, Gazze'deki geçici ateşkesin uzatılması konusunda anlaşmaya varmaya yakın olduklarını söyledi.
Söz konusu kaynak, uzatmanın süresi ve hangi mahkumarın serbest kalacağı konusundaki görüş ayrılıklarını gidermek için müzakerelerin sürdüğünü belirtti.