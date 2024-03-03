Rihanna 1,5 saatte 6 milyon dolar kazandı
Hindistan'ın en zengin iş insanı Mukesh Ambani'nin oğlunun düğünü öncesinde düzenlenen partide sahne alan Rihanna'nın bir buçuk saat için 6 milyon dolar aldığı belirtiliyor. Öte yandan Rihanna performansı nedeniyle eleştiri oklarının hedefi oldu.
Hindistan'ın en zengin insanı Mukesh Ambani'nin en küçük oğlu 28 yaşındaki Anant Ambani'nin düğününde Rihanna sahne aldı.
Anant Ambani'nin düğününe Microsoft'un kurucusu Bill Gates, Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump ve ünlü Bollywood yıldızları da katıldı.
Düğünde sahne alan Rihanna'nın 1.5 saatlik pperformans için 6 milyon dolar aldığı iddia edilirken, sosyal medyada Rihanna'nın performansının beklentileri karşılamadığı yönünde eleştiriler yapıldı.
Rihanna'nın performans bitiminin ardından düğün törenine katılmadığı ve ekibiyle birlikte Hindistan'dan ayrıldığı öne sürüldü.