Ri̇o'da tari̇hi̇ seçi̇m yürüyüşü

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Brezilya'da 4 Ekim tarihinde gerçekleşecek devlet başkanlığı seçimi öncesinde yürütülen saha çalışmaları tamamlanma aşamasına geldi. Mevcut Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, kentin tarihi merkezinde düzenlenen geniş katılımlı yürüyüş ve mitingde destekçilerine seslendi. Konuşmasında ülkenin yer altı ve yer üstü kaynaklarının korunması gerektiğine değinen Lula da Silva, ABD yönetimine ve Bolsonaro cephesine dönük sert eleştiriler yöneltti.

Dış müdahale ve kaynak vurgusu

Rio de Janeiro'da tarihi yürüyüş güzergahında gerçekleşen buluşmada ulusal bağımsızlığın önemine dikkat çeken Brezilya lideri, yabancı aktörlerin ülke iç işlerine müdahil olmasına izin vermeyeceklerini ifade etti. Yer altı madenleri, nadir toprak elementleri, petrol kaynakları ile gemi yapım sanayisinin ülkenin öz malı olduğunu dile getiren Lula da Silva, rakip siyasi grubun bu zenginlikleri dış güçlerin kullanımına açmak istediğini ileri sürdü.

Tarihi güzergahta sembolik yürüyüş

Lula da Silva'nın katıldığı kitlesel yürüyüş, Brezilya'nın siyasal tarihinde iz bırakan sembolik rotada yapıldı. Yürüyüş, 1984 yılında doğrudan başkanlık seçimi talebiyle kitlesel gösterilere ev sahipliği yapan Candelária Kilisesi önünden başlayıp 1968'deki tarihi gösterilerin adresi Cinelandia alanında tamamlandı. Alanda toplanan kalabalığa hitap eden Lula da Silva, yürütülen mücadelenin kişisel bir yarış olmadığını, hür düzenin devamlılığı adına kritik bir dönüm noktası anlamı taşıdığını dile getirdi.

Rakip cephenin planları ve sandık beklentisi

Seçim yarışında Lula da Silva'nın karşısında, ev hapsinde tutulan eski devlet başkanı Jair Bolsonaro'nun oğlu Flavio Bolsonaro yer alıyor. Flavio Bolsonaro, iktidara gelmesi halinde babası hakkında af kararı çıkaracağını ve yargı organlarında düzenlemeler yapacağını vaat ediyor. Kamuoyu araştırmalarında Lula da Silva'nın oy oranı yüzde 45 civarında seyrederken Flavio Bolsonaro'nun yüzde 40 seviyesinde bulunduğu aktarılıyor. İlk turda yüzde 50 barajının aşılamaması durumunda devlet başkanlığı yarışının ikinci turu 25 Ekim tarihinde gerçekleşecek.