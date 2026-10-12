Riyad Havalimanı’ndaki saldırının görüntüleri ortaya çıktı (Video)

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Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad ve Kral Halid Uluslararası Havalimanı, İran destekli Husilerin saldırılarının hedefi oldu. Son saldırılarla birlikte hayatını kaybedenlerin sayısı 14’e yükselirken, saldırı anlarını gösterdiği belirtilen yeni görüntüler de ortaya çıktı.

Büyük patlama kamerada

Suudi Arabistan Medya Bakanlığı, cumartesi günü Riyad’daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı’nı hedef alan ve en az 13 kişinin hayatını kaybettiği, 300’den fazla kişinin de yaralandığı saldırının görüntülerini kamuoyuyla paylaştı. Videoda havalimanında büyük bir patlama yaşandığı görülüyor.