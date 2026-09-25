Riyad'da kritik Yemen zirvesi: Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan bir araya geliyor

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Kızıldeniz ve Arap Yarımadası hattında güvenlik risklerinin tırmandığı bir dönemde, bölge diplomasisinde kritik bir gelişme yaşanıyor. Yemen'de taraflar arasında şiddetlenen çatışmaların bölgesel istikrara etkilerini değerlendirmek üzere Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'dan üst düzey temsilcilerin katılımıyla üçlü bir toplantı düzenlenmesi kararlaştırıldı.

Çatışmaların bölgesel güvenliğe etkileri masaya yatırılacak

Riyad ev sahipliğinde gerçekleşmesi planlanan görüşmelerde, Yemen'deki askeri hareketliliğin ticaret yolları ve sınır güvenliği üzerindeki olumsuz yansımaları kapsamlı bir şekilde ele alınacak. Üç ülkenin savunma ve dışişleri temsilcileri, sahada çatışmaların azaltılması ve siyasi çözüm zeminine dönülmesi adına atılabilecek ortak adımları değerlendirecek.

İnsani yardım koridorları ve diplomatik çözüm mekanizması

Yıllardır süren iç savaş nedeniyle dünyanın en büyük insani krizlerinden birine sahne olan Yemen'de, sivil halka ulaştırılacak yardımların koordinasyonu da zirvenin öncelikli maddeleri arasında yer alıyor. Türk, Suudi ve Pakistanlı yetkililer, uluslararası toplumun sürece daha aktif katılımını sağlamak ve insani yardımların güvenli bir şekilde dağıtılmasını kolaylaştırmak amacıyla ortak bir mekanizma kurmayı hedefliyor.