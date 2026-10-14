Robot üretiminin yüzde 97’si tek bir ülkeden çıktı

Çinli şirketler, küresel insansı robot ekosisteminde hızla yükselerek 2026'nın ilk yarısında gerçekleştirilen robot sevkiyatlarının yüzde 97'sine imza attı. Morgan Stanley'nin paylaştığı analizlere göre, iş gücünün yaşlanması ve küçülmesiyle birlikte yapay zekâ entegrasyonu hız kazanıyor ve insansı robot pazarının 2050 yılına kadar 5 trilyon doları aşması bekleniyor. Çin; devlet desteği, güçlü tedarik zincirleri ve geniş mühendis kadrosu sayesinde donanım alanında önemli bir avantaj yakalamış durumda.

Gelişmiş robot elleri ve tedarik zinciri üstünlüğü

Çinli girişim LinkerBot, küresel çapta kullanılan gelişmiş robot ellerinin yüzde 80'inden fazlasını üreterek Samsung Electronics, Meta Platforms ve Siemens gibi devleri müşteri portföyüne ekledi. Şirket, robotların hassas görevleri öğrenmesi için yemek pişirme ve piyano çalma gibi becerilere sahip insan videolarını topluyor. Öte yandan, elektrikli araç sektöründen miras kalan tedarik zinciri; motor, redüktör ve sensör gibi kritik parçaları yerli olarak sağlayarak maliyetleri aşağı çekiyor. Uzmanlar, Çin bileşenleri kullanılmadığında Tesla'nın Optimus robotunun maliyetinin neredeyse üç katına çıkacağını hesaplıyor.

Dünya modelleri ve geleceğe yönelik beklentiler

Çinli şirketler sadece donanımda değil, yazılım ve "dünya modelleri" alanında da hamleler yapıyor. PsiBot ve GigaAI gibi girişimler, insansı robotlara fiziksel farkındalık kazandırmaya ve gündelik görevleri planlama yeteneği sağlamaya odaklanıyor. Fabrikalarda ve depolarda toplanan gerçek dünya verileriyle yapay zekâ sistemlerini geliştiren Çin'in, ortalama bir insansı robot parça maliyetini on yılın sonunda 17 bin doların altına düşürmesi bekleniyor. Sektör öngörüleri, faaliyetteki insansı robot sayısının 2060 yılında 3 milyara ulaşabileceğini gösteriyor.